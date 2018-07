Als unlängst mit dem Abbruch des alten Gebäudes des Privatbankhauses Münchmeyer & Co begonnen werden sollte, weil es einem größeren für die fusionierte Bank Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co Platz machen muß, gab es in den einstmals so seriösen Räumen ein Abbruchfest. Die Kassenhalle war in einen „Beatschuppen“ verwandelt worden, in dem sich mehr als 500 Gäste tummelten. Modern sein heißt eben laut sein – was der Festesstimmung jedoch keinen Abbruch tat.

Auch das größte Hamburger Privatbankhaus, Brinckmann, Wirtz & Co, am 1. Januar 1798 als M. M. Warburg gegründet, will jetzt den Zeichen der Zeit folgen und sein Verhältnis zur Öffentlichkeit überprüfen. Bisher galt in dieser Hinsicht strengste Zurückhaltung. Nicht einmal am Gebäude der Bank war ein Namensschild zu finden. Erst in letzter Zeit gab es eine Ausnahme: Am Nachttresor erschien der Firmenname.

Diesem Vorstoß in Richtung Publizität ist jetzt ein zweiter gefolgt. Die Inhaber der Bank gaben für 1968 eine zusammengeraffte Bilanz bekannt. Und dabei soll es nicht bleiben. Es wird ernsthaft überlegt, ob man künftig nicht auch in anderer Form „werben“ sollte. Daß der Firmenname in zahlreichen Finanzanzeigen erscheint – wenn es nämlich um Zeichnungsangebote geht – ist offenbar auch für eine Bank, die sich vom breiten Publikumsgeschäft bisher ferngehalten hat, nicht mehr genug. kw