Von K. H. Kramberg

Es ist nicht immer ein erfreulicher Anblick, Ewenn die Leute sich ausziehen. Der Gräko-Amerikaner Elia Kazan zum Beispiel, besseren Kinogängern diverser Kontinente gefällig als Regisseur von Tennessee Williams („Endstation Sehnsucht“), Arthur Miller („Tod eines Handlungsreisenden“) und Steinbeck („Jenseits von Eden“), nimmt, nachdem er vor einigen Jahren den Geschäften des reproduzierenden Künstlers entsagte und unter die Romanschreiber ging, in seinem zweiten, 1967 erschienenen Buch, dem autobiographischenDickleiber

Elia Kazan: „Das Arrangement“, Roman, aus dem Amerikanischen von Ulla H. de Herrera; Verlag Droemer Knaur, München; 550 S., 25,– DM

das vor, was man in der Sprache der Prüden unter der Praxis der schamlosen Selbstentblößung versteht.

Kazans Alter Ego (ein neuenglischer Reklamefachmann und Revolverjournalist griechischer Herkunft, der sich den Namen Eddie zugelegt hat) ist zwar einige Jahre jünger als sein Verfasser, aber doch, so scheint es, von letzterem ausdrücklich autorisiert, die erste Person Singular zu brauchen und beispielsweise sein hüllenloses Spiegelporträt als „nacktes Ich“ zu apostrophieren: „Ich stand regungslos da und blickte auf mein nacktes Ich. Seit dem Tage, an dem ich die ersten Spuren des Schamhaars entdeckte, war ich mir meines Körpers nicht mehr so bewußt gewesen. Es war nicht zu leugnen, ich hatte einen Spitzbauch.“ Der nackte Mann im Spiegel kann sich nicht gefallen. Kleider seien wichtig für ihn. Er habe es deshalb lange vermieden, überhaupt in den Spiegel zu blicken, und solche Enthaltsamkeit habe das Leben für ihn leichter gemacht. Als Elia Kazans Leser würde man dieses Spiegelgeständnis gerne glauben, wäre der Drang zur Enthüllung nicht gewissermaßen das Vehikel seiner Schriftstellerei. Der Romancier Kazan (respektive das Ich dieses Buches) beherrscht die probaten Stimulantien der belletristischen Technik fast so vollkommen wie die alten Hollywood-Regisseure das große Schaugeschäft, von dem ausgerechnet der Held Elia Kazans sich angewidert abzuwenden behauptet. Ja, „Das Arrangement“ ist technisch so perfekt arrangiert, daß man den Gedanken, ein freischaltender Autor, ein Stilist stünde dahinter, während der Lektüre vergißt. Das liest sich wie bewegte Oberfläche. Das ist buchstäbliches Kino. Nur was dieses Kino zeigt, was es enthüllt, kommt mir weder bewegend noch spannend, sondern schlicht dämlich vor.

Es ist die abgetragenste aller Exhibitionistenklamotten, die sich ein Herr in den sogenannten schwierigen Jahren als Maßanzug leistet: die junge, süß kapriziöse und dabei schrecklich labile Geliebte, von der man sich trennt und nicht loskommt, und die vollkommene, leider nur halb verblühte, trotz allem so geliebte Ehefrau, von der man sich scheidet. Diese Konstellation bleibt auf über fünfhundert Seiten des epischen Konglomerates unangetastet.

Als psychomotorische Hilfsmittel dieser „Handlung“ ohne Aktion gibt es das Sexualgelüst, die „komplizierte“ Vater-Sohn-Beziehung (aber der alte Mann hat noch Glück, er darf schon im zweiten Romandrittel sterben) und insbesondere die dem Helden zugeschriebene, ihm wohl auch von Autorsseite zukommende metaphysische Krise der „Existenz“, die es ihm erlaubt, Porzellan zu zerschlagen und Brücken hinter sich zu zerstören, dies allerdings nur metaphorisch, denn Eddie bringt es lediglich zu einfacher Brandstiftung und allerlei verspätetem Pennälerulk, worin sich des alternden Menschen zweite Jugend dokumentiert. Neben dem Exhibitionismus der Infantilismus. Das geht ganz gut zusammen.

Dies alles könnte in der Tat ganz lustig sein, wenn der so schamlos Entblößte nicht auch noch der Wahnvorstellung huldigte, er müsse über sein Treiben philosophieren. Eddies intime Philosophie erschöpft sich nämlich darin, daß er, nachdem er einmal erkannt hat, daß alles so schlecht ist, es durch die soziale Selbstentleibung seiner Persönlichkeit, besser: Person, glaubt wieder gutmachen zu können. Er hat diese Idee von Alleshinter-sich-Werfen, möchte als ein Nichts weiterleben, und weil das Romanschicksal gegen diese seine Idee nichts ausrichten kann, läßt es ihn denn auch im Irrenhaus friedlich privatisieren und gewährt ihm sogar ein mildes Happyend, im Geschmack des Rousseau. Denn: „Es ist mein Land und die dritte Generation“ (griechischer Neubürger wohl, meint Eddie) „wächst heran. – Aber manchmal mache ich mir Gedanken. War dies das Endziel jener ganzen Tragödie...?“ Tragödie. Hier endlich können wir lernen, daß das Ich des Romans und sein Autor ihrer eigenen Story nicht glauben. Denn wo wurde je eine Farce als Tragödie verstanden?