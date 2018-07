Lesbische Liebesbeziehungen sind, im Gegensatz zur männlichen Homo-Sexualität, in Deutschland wie in vielen anderen Ländern nicht unter Strafe gestellt. Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, daß sich die Sexualwissenschaft bislang zwar intensiv mit der Homoerotik unter Männern beschäftigt hat, über die gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen jedoch kaum Forschungsarbeiten vorliegen. Erst in jüngster Zeit haben sich vor allem in Amerika einige Wissenschaftler mit diesem Phänomen auseinandergesetzt.

Yvonne Q. war vier Jahre alt, als ihr Bruder geboren wurde. Das kleine Mädchen litt offenbar unter dem Verlust der elterlichen Liebe, die sich nun auf den „Stammhalter“ konzentrierte. So jedenfalls läßt es sich deuten, daß Yvonne, wie sie sagt, bald danach die Empfindung gehabt hat, es wäre besser, ein Junge zu sein. Das schmerzliche Minderwertigkeitsgefühl versuchte sie durch Identifikation mit dem Bruder zu überwinden. Yvonne verachtete die Spiele der Mädchen wie überhaupt alle weiblichen Neigungen und Tätigkeiten. Als sie die Schule verlassen hatte, begann sie männliche Kleidung zu tragen; gern ließ sie sich mit einem männlichen Vornamen ansprechen.

Seit früher Jugend hatten sich bei dem Mädchen homoerotische Tendenzen bemerkbar gemacht; doch weil sie Frauen verachtete, war es zu entsprechende Aktivität lange nicht gekommen ... Später beschäftigte sich ihre Phantasie mit Mädchen, die von ihr geschlagen wurden. Ihre Verachtung alles Weiblichen ging so weit, daß sie in einem späteren Stadium ihrer homosexuellen Entwicklung überzeugt war, daß sie – wäre sie ein Mann oder könnte sie ein Mann werden – nur Männer lieben könnte.

Bei Yvonne Q. handelt es sich fraglos um einen pathologischen Fall. Doch entspricht er jenem Klischee der Lesbierin, das weibliche Partnerwahl, Männlichkeitsneid und Neigung zum Transvestitentum als Charakteristika der weiblichen Homosexuellen umfaßt. In Wirklichkeit aber ist die Art des Verhaltens und der Selbsteinschätzung dieser Patientin keineswegs typisch für homosexuelle Frauen. Das zeigen die Resultate einer Studie von Ralph H. Gundlach und Bernard F. Reiss. Die beiden Wissenschaftler am Postgraduate Center for Mental Health in New York haben 226 Lesbierinnen und eine Kontrollgruppe heterosexueller Frauen interviewt. Dabei studierten die amerikanischen Forscher außer den Umweltbedingungen während der Kindheit und Reife insbesondere auch die Identifikation dieser Homosexuellen mit einer männlichen oder weiblichen sexuell-sozialen Rolle.

Es ergab sich: Nur sehr wenige, nämlich zwei Prozent der befragten Frauen, betrachten sich als entschieden männlich. Zwar meinten 27 Prozent der Lesbierinnen im Gegensatz zu nur einem Prozent der heterosexuellen Vergleichsgruppe, mehr maskulin als feminin zu sein; indessen ergab die Summation der Antworten auf Fragen wie „Fühlen Sie sich: a) entschieden weiblich, b) mehr maskulin als feminin, c) ein wenig von beidem?“, daß etwa drei Viertel der homosexuellen Frauen nicht zu männlicher Geschlechtsidentifikation tendieren, woraus Gundlach und Reiss schließen: Die Geschlechtsidentifikation stellt keinen ausschlaggebenden Faktor für die Entwicklung weiblicher Homosexualität dar.

Ebensowenig entspricht die Rollenidentifikation, soweit sie die Partnerbeziehung betrifft, der herkömmlichen Erwartung, die die Notwendigkeit für die lesbischen Frauen, auch solche Funktionen im Umgang mit der Gesellschaft auszuüben, die in heterosexuellen Beziehungen meist dem Mann zufallen, als Identifikation mit der männlichen sozialen Rolle mißversteht. Nur in einer Minderheit lesbischer Beziehungen hat eine Partnerin die „männliche“ oder aktive, die andere die „feminine“ oder passive Rolle inne. Diese Rollen scheinen eher austauschbar, und zwar nicht nur in bezug auf die sexuelle Aktivität, sondern ebenso in bezug auf das gesellschaftliche wie „familiäre“ oder häusliche Leben.

Die wechselnde Rollenverteilung als Ausdruck echter Gleichberechtigung der Partnerinnen zu verstehen, das heißt andererseits als Ablehnung der der Frau in unserer Gesellschaft zudiktierten angeblich „weiblichen“ Rolle, liegt nahe. Die Wissenschaftler weisen deshalb auf Simone de Beauvoirs Bemerkung hin, „daß jede Frau von Natur homosexuell ist. Das Charakteristikum der Lesbierin besteht ja gerade darin, daß sie den Mann ablehnt und am weiblichen Körper Gefallen findet. Jede Jugendliche fürchtet jedoch die Durchdringung, die Herrschaft des Mannes...“.