Ein Privatmann nimmt die Resozialisierung ernst – Verbindung zur Außenwelt „Unihelp“ zum erstenmal mit Staatszuschuß

Von Joachim Wagner

Mit Knut Nevermann diskutierten die 1500 Gefängnisinsassen der Strafanstalt Berlin-Tegel – es ist die größte Westeuropas – über Studentenprobleme, mit Ernst Lemmer, Staatssekretär Ehmke, Günter Grass über politische Fragen, sie durften sich an Friedrich Lufts beredten Suaden über das Theater und an den kabarettistischen Spitzen der Stachelschweine ergötzen. Bubi Scholz war zum Thema „Boxsport – ein Beruf?“ eingeladen. Es waren die Prominentenabende in einer Reihe von 1300 Veranstaltungen, die in den Jahren 1967 und 1968 unter dem Stichwort „Erwachsenenbildung“ in der Strafanstalt den Insassen geboten wurden. Verantwortlich zeichnet die „Gesellschaft der Förderer und Freunde der Universal-Stiftung Helmut Ziegner e. V.“, kurz „Unihelp“ genannt.

Die Kommandozentrale des eingetragenen Vereins ist ein kleiner Raum im Studio 9 des Senders RIAS Berlin, Arbeitsplatz von Helmut Ziegner, 47 Jahre, Junggeselle, Regisseur der Abteilung Politik und Enfant terrible zahlreicher sozialer Institutionen. Seit 1949, einer Zeit also, in der jeder an seinen vollen Essensnapf und an die warme Stube, nicht aber an den straffällig gewordenen Alkoholiker aus der Eckkneipe dachte, ringt er verbissen und, wenn man die Bilanz von 1968 betrachtet, mit Erfolg um das Schicksal der Verfemten und Gestrauchelten – etwa 300 000 von ihnen sitzen jährlich in deutschen Strafanstalten ein.

Für ihn gab es keinen besonderen Anlaß, seine bullige Aktivität, seine Formulierkünste, das kaufmännische Geschick und die berufliche Position in den Dienst der sozialen Sache zu stellen. Es war vielmehr das Bewußtsein, in einer Gesellschaft zu leben, in der „Armsein“ noch eine Schande ist, deren Leistungsprinzip für die sozial Mindertauglichen nicht selten zur Kriminalität führt.

Abends in 130 Kneipen

Mit den Obdachlosen, begann seine Arbeit. Sechs Jahre kontrollierte er mit einigen Mitarbeitern allabendlich 130 Kneipen, schenkte Kleidung und versuchte in Gesprächen, manchem vorgezeichneten Lebenswege ein Schnippchen zu schlagen. Für entlassene Zuchthäusler suchte er Arbeitsplätze, gründete unter anderem einen Lesezirkelvertrieb, einen Gemüseladen und ein Reisebüro mit Lotto-Annahmestelle. Damit waren potentielle Alkoholiker für das Pfund Kartoffeln und die Verteilung der Illustrierten verantwortlich geworden. Sein erstes größeres Unternehmen war dann 1955 der Aufbau der „Universal-Eisenbiegerei und Stanzerei“ in der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Moabit. Ein Meister war nicht zur Stelle. Nachts paukten sich die Sträflinge Fachkenntnisse an, und dann kamen fünf Tonnen Stahl.