Inhalt Seite 1 — Risiko mit teuren "Puppenfängern" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ferdinand Ranft

Die Pistole in der Hosentasche des Kunden war noch warm. In seiner Brieftasche steckten 40 000 Mark. Der Mann, mit dem Wilhelm Becker in seinem Büro über den Kauf eines Sportwagens verhandelte, war ein Bankräuber. Das kam freilich erst ans Tageslicht, nachdem die Kriminalpolizei den Gangster dingfest gemacht hatte. Da hatte Deutschlands Auto-König genug; er beantragte einen Waffenschein. Das gehört zur Schattenseite des großen Geschäftes mit glitzerndem Chrom und ein paar hundert Pferdestärken unter Kühlerhauben.

Die Sportwagenschau, die Wilhelm Becker in seinem Düsseldorfer Auto-Supermarkt veranstaltet, zieht Kunden in großer Zahl an. Sie ist die erlauchteste Versammlung der teuersten Modelle der Welt: Ferrari, Iso Rivolta, Jaguar, Alfa Romeo, Lamborghini, Bertone, Volvo, Morris/MG und Ghia. Nur mit Flüsterstimme nennen die Verkäufer Namen, Motorleistung und Preis. Nach oben gibt es keine Grenze. Vielleicht nehmen deshalb zahlreiche Kunden den Werbeslogan der Firma "Wagen ansehen – Probefahren – sofort mitnehmen!" allzu wörtlich und verschwinden auf Nimmerwiedersehen ohne Bezahlung.

"Bei teuren Sportwagen", dieses Resümee zieht Wilhelm Becker aus zwanzigjähriger Erfahrung, "hat man nicht immer den besten Kundenkreis." Ihm selbst, so behauptet der ehemalige Polizist Becker nicht ohne Stolz, sei allerdings noch kein Gangster durch die Lappen gegangen. Für seine Firma freilich sieht die Aufklärungsbilanz zahlungsunwilliger Kunden nicht ganz so rosig aus.

Beckers Justitiar Leopold Zembol kann mit exakten Zahlen aufwarten: Acht- bis zehntausend Autos für rund 100 Millionen Mark verkauft Auto-Becker im Jahr. Bei 360 bis 400 Wagen gibt es jährlich "Schwierigkeiten". Zembol nennt das: "Drei Prozent des Umsatzes werden irgendwie notleidend." Fünfzig Prozent davon regeln sich beim ersten Nachfassen; viele Kunden sind einfach vergeßlich. Bei weiteren 25 Prozent der Fälle bedarf es massiven Vorgehen? der Rechtsabteilung mit Zahlungsbefehlen, Pfändungen, Strafanzeigen, einstweiligen Verfügungen und Arrestbefehlen. Ein Prozent des Umsatzes bleibt "uneinbringlich", also fast eine Million Mark.

Justitiar Zembol hat eine ganze Reihe von Erklärungen parat, warum gerade im Autogeschäft verhältnismäßig viele unseriöse Kunden anzutreffen sind: "Mit dem Auto kann man sich schnell fortbewegen, auch über die Grenze; mit Möbeln ist das doch zum Beispiel viel schwieriger." Bei Raubüberfällen und Bankeinbrüchen, die unter Zuhilfenahme von schnellen Wagen verübt wurden, sucht die Kriminalpolizei deshalb stets auch in der Kundenkartei von Auto-Becker; nicht selten mit Erfolg. Autodiebstähle und das Verschwinden mit noch nicht bezahlten Wagen werden zudem durch die Gesetze begünstigt. Nicht einmal in der EWG, so klagt der Justitiar, wurden die entsprechenden Bestimmungen harmonisiert. Die meisten Länder kennen keinen Eigentumsvorbehalt, keinen Kraftfahrzeugbrief. Auch der Polizeiapparat sei zu schwerfällig und durch Ländergrenzen gehemmt.

Schließlich zwinge der harte Kampf um den Kunden dazu, an jedermann zu verkaufen: "Wenn wir nicht verkaufen, dann tut es eben die Konkurrenz."