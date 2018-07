Zum hundertjährigen Jubiläum der Bayerischen Vereinsbank schlägt die Verwaltung den Aktionären vor, sich einen Jubiläumsbonus von 8 Prozent zu bewilligen. Außerdem soll die Dividende von 16 auf 18 Prozent erhöht werden. Der neue Sprecher des Vorstandes, Dr. Werner Premauer, ließ, durchblicken, daß die Aufstockung der Dividende nach Möglichkeit beibehalten werden soll, daß mit einem Bonus in den nächsten Jahren jedoch kaum gerechnet werden kann. Angesichts des gestiegenen Geschäftsumfanges und der damit verbundenen Ertragsvermehrung ist es der Bank nicht schwergefallen, den Aktionären ein Jubiläumsgeschenk in dieser großzügigen Form anzubieten. Allerdings bedeutet das, daß für die „innere Stärkung“ der Bank weniger als in früheren Jahren getan worden ist.

Durch die Einführung neuer Bilanzformblätter leidet auch bei der Bayerischen Vereinsbank die Vergleichbarkeit der Bilanzposten zu denen der Vorjahre. Mit einer Steigerung der Bilanzsumme um 15,5 (11,9) Prozent auf 8,02 Milliarden Mark ist diese Position erstmals in der Geschichte der Bank um mehr als eine Milliarde Mark gewachsen. Das ging in erster Linie auf die Ausweitung des Bankgeschäftes zurück, wo besonders die Kundeneinlagen zugenommen haben. Fast die Hälfte aller Kundeneinlagen waren zum Jahresschluß Spareinlagen.

Die Bank beteuert, daß bis zum Jahresende 1968 alle „heißen Auslandsgelder“ bereits wieder abgeflossen waren. Bei anderen Instituten, besonders bei den deutschen Großbanken, war das nicht der Fall. Bei ihnen setzte der Hauptabfluß erst im Januar ein.

Der strukturelle Wandel in den Finanzierungsgewohnheiten der Kundschaft fand seinen Niederschlag in der größeren Nachfrage nach längerfristigen Krediten. Von den um 25,5 Prozent auf 1849 Millionen Mark gewachsenen Barkrediten an Kunden betrugen die langfristigen Ausleihungen 562,9 Millionen, das ist eine Steigerung um 66,3 Prozent.

Die offenen Rücklagen wurden mit 16 (14) Millionen Mark dotiert; sie erhöhten sich damit auf 190,7 Millionen. Einschließlich des Grundkapitals von 100 (90) Millionen Mark ergibt sich somit ein ausgewiesenes Eigenkapital von 290,7 Millionen Mark. ak