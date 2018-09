Der große Sturm ist abgeflaut. Kaum fünf Jahre sind es her, da schlugen die Wellen der Erregung an den Universitäten und in der öffentlichen Meinung noch hoch, als der Hamburger Historiker Fritz Fischer und seine mit Aggresivität geladenen Studenten eine ganze Generation in die Schranken forderten. Jener hitzige Gelehrtenstreit um die Schuldfrage des Ersten Weltkrieges war ein Vorläufer der Studentenrevolte unserer Tage. Denn den vielen jungen Menschen, die damals Fischer Beifall klatschten, imponierte es, ja es begeisterte sie, wie hier plötzlich ein Mann – immerhin schon in den Fünfzigern – den frechen Mut hatte, fünfzig Jahre unserer Geschichte in Frage, zu stellen, Tabus zu brechen und Legenden zu zerstören, eine bürgerlich-konservative Gesellschaftsschicht an den Oranger zu stellen und die schmutzigen Hände von Schwerindustrie und Finanzkapital ans Licht zu zerren. Das schmeckte nach Revolution! Fritz Fischer hätte als Lehrmeister der jungen Generation den Platz ausfüllen können, den dann der noch ältere Herbert Marcuse einnahm. Aber Fischer hat nie zu Ende gedacht, nie aus seinen wissenschaftlichen Prämissen den politisch naheliegenden Schluß gezogen, den seine Jünger von ihm erwarten mochten.

Heute wird der Disput um Kriegsschuld und Kriegsziele wieder dort ausgetragen, wo er zuvörderst hingehört: in stillen Gelehrtenstuben und abgeschiedenen Seminaren. Aber nichts kann die Revolution im Geschichtsbewußtsein unseres Volkes mehr rückgängig machen. Die Geschichte Deutschlands in den Jahren 1914 bis 1918 muß total umgeschrieben werden. Nicht zufällig sind jetzt gleichzeitig im Westen und Osten unseres – Vaterlandes großangelegte Monographien über

den Ersten Welkrieg erschienen – die ersten seit 1945 überhaupt, wenn man von der summarischen Abhandlung absieht, die Kriegsveteran Hans Herzfeld unter viel Skrupeln geschrieben hat.

Hans Herzfeld: „Der Erste Weltkrieg“; in: dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Band 1, München 1968; 371 S., 4,80 DM

immerhin ein erster, fairer Versuch, in dem großen Streit die Mitte zu finden. Die neuen Werke wurden von jüngeren Wissenschaftlern verfaßt, das eine kühl distanziert, das andere ideologisch eingefärbt. Beide Bücher konnten überhaupt erst entstehen, nachdem der Ertrag aus den Diskussionen in den Scheuern lag. Und erst nun dürfen wir hoffen, auf die Frage nach der Kriegsschuld Deutschlands zuverlässige Antworten zu erhalten. – Das westliche Werk

Peter Graf Kielmannsegg: „Deutschland und der Erste Weltkrieg“; Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Frankfurt 1968; 740 Seiten, 11 Karten, 59,– DM

ist eine außergewöhnlich reife Leistung eines noch jungen Juristen, Historikers und Politologen (Jahrgang 1937), dessen abgewogenes Urteil und unbestechliche Sachlichkeit gerade bei diesem Thema um so mehr überraschten, als er sich von wissenschaftlichen Mentoren so unterschiedlicher Couleur wie Walther Hubatsch und Eugen Kogon und auch von der militärischen Traditionseiner Familie abheben mußte. Sein als Handbuch konzipiertes Opus, ein Fluchtpunkt in der unübersehbaren Weltkriegs-Literatur, hat er mit solcher Methodenstrenge gearbeitet, daß er sich weder eilfertige Urteile noch lodernde Gefühlsausbrüche gestattet. Ein vornehmer Stil, der nahezu ohne wörtliche Zitate auskommt und dramatischer Akzente entbehrt, erhöht beim Leser das Gefühl des Vertrauens.