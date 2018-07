Westbank: Ein Drittel ausgeschüttet

Die Westbank AG, Hamburg-Altona, dürfte 1968 etwa 30 Mark je Aktie von nom. 50 Mark verdient haben. Davon erhalten die Aktionäre wie im Vorjahr 10,50 Mark ausgeschüttet. Rund ein Drittel ging in die offenen, ein Drittel in die stillen Reserven. Ein wesentlicher Teil des Gewinns wurde steuerfrei oder steuerbegünstigt (aus festverzinslichen Wertpapieren) vereinnahmt. Grundkapital von 12,8 und Rücklagen von 23,7 Millionen machen nur 3,8 Prozent der Bilanzsumme aus. Nach der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung um 3,7 Millionen (5:1 zu pari und 1,1 Millionen Mark Verwertungsaktien) wird sich die Relation auf nur knapp 5 Prozent verbessern. Deshalb ist im kommenden Jahr wieder mit einem Bezugsrecht zurechnen.

Neuspar: Aggressiv

Nur durch Umbuchungen und durch „außerordentliche“ Erträge ist es der Neuspar Neue Sparcasse von 1864 in Hamburg (fünftgrößte Sparkasse im Bundesgebiet) gelungen, das Verhältnis des haftenden Eigenkapitals zur Bilanzsumme von 5,58 Prozent auf Vorjahreshöhe zu halten. Die Schwierigkeiten rührten von der von 11 auf 40 Prozent gestiegenen steuerlichen Belastung der Sparkassen her. Die Bilanzsumme stieg um 16,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Mark. Um die Ertragssituation zu verbessern, will die Sparkasse eine aggressive Geschäftspolitik betreiben mit dem Ziel, ihren Marktanteil auf Kosten der Banken zu vergrößern. Die Neuspar bietet bereits ihrer Kundschaft eine Angebotspalette, die von der Lebensversicherung bis zum Großkredit reicht.

