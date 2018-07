ARD und ZDF: Sendungen der vorigen Woche

...und zum Wochenende erinnert man sich an Count Basies Gesicht, das verschmitzte, von Graubart und Fischmund akzentuierte Gesicht eines Geschäftsmanns, der über Selbstironie verfügt und über musikalischen Witz (mit chaplinscher Akkuratesse sauste das Ringfingerchen auf die Taste hernieder), das Gesicht eines Negers, der die parodistisch-saloppe Manier seiner Ansagen noch einmal parodiert und seine Mitspieler, den Schlagzeuger mit seinen Horizontalhieben oder den diamantenblitzenden Saxophonisten, wie Juniorpartner eines Industrieunternehmens vorstellt.

...und erinnert sich an August Everding, den fröhlichsten Linksliberalen des Ersten und Zweiten Programms, einen Intendanten, der (als Diskussionsleiter der Sendereihe „Theater im Gespräch“) seine Mannen weder abfragt noch manipuliert, sondern sie schwimmen läßt, wohin sie grad wollen: Ein winziges Sätzchen genügt, und schon sind alle versammelt. (Everding, sich zu später Stunde an Kulturschaffende wendend, sollte das ZDF-Magazin moderieren, GerhardLöwenthal, der – nach dem Diktum eines klugen Gelehrten – in seiner Sendereihe Strauß und Schröder rechts zu überholen sucht, mag dafür das Nachtprogramm übernehmen.)

...und erinnert sich an Gerhard Stoltenbergs Gesicht, als Harpprecht ihm attestierte, er führe sein Amt mit glücklichem Erfolg, habe sich erstaunlich schnell eingearbeitet und hätte zu alledem noch vor Jahren am Beginn einer hoffnungsvollen akademischen Karriere gestanden: Der hat recht, sagte das Gesicht des Militärpfarrersohns aus dem Norden, der kennt mich genau, der spricht nicht von Politik, sondern von Moral und Erfolg, Entsagung heißt die Devise, innerweltliche Askese. Hier wird nicht gefragt: Warum haben Sie einen Gelehrten vom Rang Ossip K. Flechtheims beschimpft? hier will man von dir wissen: Für wie ehrgeizig hält Sie Ihre Frau? hier wird falsches Bewußtsein nicht attackiert, sondern erwartet, hier fragt kein Gaus in rüdem Stil, hier hüllt die Gartenlaube die Misere ein.

...und erinnert sich immer wieder des Gespenstermoments, als Herr von Hassel das Wahlergebnis bekanntgab, als Heinemann aufstand, Schröder ihm gratulierte und die CDU-Oberen dastanden, der Kanzler allen voran, mit Wutgesichtern und mürrischen Mienen, verdrossen, versteinert, vergrätzt, eine Fußballelf, die in der Verlängerung verlor und die Schuld auf den Schiedsrichter schiebt. So sahen sie aus und hatten die Kameras plötzlich vergessen, die Lächler, und gaben sich ganz, wie sie sind, machten nicht Hehl aus ihren Gefühlen, legten das Herz in die Mienen – und der Betrachter am Bildschirm stellte sich vor, wie das wohl wäre, wenn bei einer Feierlichkeit im Plenarsaal, am 17. Juni oder am Volkstrauertag, mitten während der Festrede über die Spielregeln der Demokratie, in deren Zeichen man kämpfe und rede, plötzlich, geschleudert von einem imaginären Projektionsapparat, an der Wand das Bild der Fußballmannschaft erschiene, die sich weigert, dem Sieger zumindest gestisch jenen Respekt zu erweisen, den man gemeinhin den schuldigen nennt. Wie das wohl wäre! Momos