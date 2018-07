Von Horst Krüger

Gelegentlich, selten, eigentlich viel zu selten, wenn man bedenkt, daß wir in ihren Augen doch das Volk der Denker und Dichter sind, äußern sich auch unsere Politiker zur deutschen Literatur. Warum sind diese Abschweifungen ins Hohe und Geistige nur immer so glücklos und irgendwie verbittert? Das reicht weit zurück und ist eigentlich nur eine Kette dunkler Punkte, rückblickend gesehen: Herr von Brentano, der Außenminister, der einmal Brecht mit Horst Wessel verglich – ein diplomatischer Lapsus war das. Dufhues, der die Gruppe 47 eine Reichsschrifttumskammer nannte, während das Auswärtige Amt gleichzeitig das Gruppenmitglied Grass auf Auslandstournee für Deutschland lesen ließ. Schließlich Erhards Vorstellung vom deutschen Dichter als Pinscher – im Grunde alles Fatalitäten, Ausrutscher, schlechter Stil.

Jetzt hat Bundeskanzler Kiesinger diese glücklose CDU-Tradition wieder aufgenommen. Warum macht er so etwas? Er ist doch sonst so subtil und versonnen. Man traut ihm eigentlich so grobe Keulen gar nicht zu. Auf einer Konferenz vor der Unionspresse in Bonn beklagte er im Zusammenhang mit der Unruhe an unseren Universitäten zugleich auch „die ultralinke Position der zeitgenössischen deutschen Literatur“. Die dpa-Meldung darüber wurde von den großen Tageszeitungen fast ausnahmslos auf Seite eins gebracht. Eine Meldung von politischem Gewicht also, trotzdem ist sie eigentlich etwas dürr und dürftig. Man erfährt nicht sehr viel. Man erfährt: Gewiß gebe es auch in anderen Ländern ein Übergewicht an ultralinken Literaten, aber nicht mit dieser Einseitigkeit wie bei uns. Meinte der Kanzler vielleicht Sartre, Silone oder Lukács? Der Kanzler wisse, so schließt die Meldung, daß er „damit in ein Wespennest“ steche, „aber das hält mich nicht davon ab, festzuhalten, was ist“.

Worte unserer Mächtigen haben oft etwas Sibyllinisches, Mehrdeutiges, man kann Auch sagen: Verschwommenes an sich. Sie sind nicht so klar und handgreiflich wie die Worte des Vorsitzenden Mao. An sie kann man sich halten, wenn auch in falscher Richtung. Aber hier? Ich grübele also darüber nach, was das ist, „was ist“, und was Kanzlermut vor Wespennestern herausfordert. Man kann die dpa-Meldung drehen, wenden und schütteln, es fällt nichts Präzises heraus, kein Autorenname, kein Romantitel, keine Andeutung, ob er damit nun Suhrkamp oder Rowohlt oder Luchterhand meint, oder ist es gar Klaus Harpprecht, der ihm inzwischen zu links geraten ist? Die Katze springt nicht aus dem Sack. Was ist das, frage ich: „ultralinke Literatur“, vom Kanzler, also schwäbisch gesehen? Wen meint er?

Max Frisch hat in seinem Roman „Gantenbein“ versucht, Geschichten zu erzählen, wie man Kleider anlegt, sozusagen probeweise. Ich übernehme das Verfahren hier. Ich lege einmal probeweise Namen auf Kiesingers Kleiderstange „ultralinks“.

Hat er vielleicht das Werk Heinrich Bölls ge-