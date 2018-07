Olivier Messiaen: „Turangalila-Symphonie“ und Toru Takemitsu: „November-Steps“; Symphonieorchester Toronto, Leitung: Seiji Ozawa; RCA LSC 7051-B/1-2, 42,– DM.

Auf dem Titelblatt knallt in Rot und Blau Robert Indianas „The Imperial Love“, denn: Lila stammt aus dem Sanskrit und bedeutet „göttliches Schöpfungsspiel“ und „Liebe“. „Die Turangalîla-Symphonie“, sagt Messiaen, „ist ein Liebeslied und ein Hymnus auf die Freude, sie ist außerdem ein unermeßlich reicher Kontrapunkt des Rhythmus.“ 1946–1948 wurde sie für das Boston Symphony Orchestra geschrieben. Bei Messiaen sind eine Reihe von Komponisten in die Schule gegangen, die heute die musikalische Avantgarde bilden, sie lernten bei ihm vor allem diesen „Kontrapunkt des Rhythmus“ und die Organisation von Klängen.

Wie schnell die Zeit über Messiaens vierthematige Programm-Musik mit fernöstlich inspirierten Klängen und rhythmischen Dividierverfahren hinweggegangen ist, anders: wohin Messiaens Versuche heute führen, zeigt das mitgelieferte Stück des achtunddreißigjährigen Japaners Takemitsu. Hier werden eine chinesische Kurzhalslaute und eine fünflöchrige Bambusflöte unserem herkömmlichen Symphonieorchester konfrontiert, werden die typischen Klänge der östlichen Instrumente – das Knallen der auf die Bünde aufschlagenden Saiten und die Quasi-Glissandi der sehr rauh und mit starkem Luftgeräusch klingenden Flöte – nicht mit den westlichen verschmolzen, nicht ihnen angepaßt, sondern ihnen bewußt gegenübergestellt. Aus den Gegensätzen entwickeln sich so reichhaltigste Klangfarbenkomplexe, aus den jeweiligen Rhythmustypen komplizierte Muster, die oszillieren, in denen nie eine der beiden Richtungen dominiert. Gerade in der Unentschiedenheit aber liegt der ungeheure Reiz. Heinz Josef Herbort