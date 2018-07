Inhalt Seite 1 — Die Sprache und Liesel, die Kuh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Best

Wer einen Weg sucht, die Leute glauben zu machen, er könne sie gut leiden, der greife zu Dale Carnegies bekannten Lebenshilfe-Breviers. Hat er das Gefühl, auch andere hätten das nämliche Rezept befolgt und er sei ein Opfer „skrupelloser Verwendung sprachlicher Symbole“ geworden, kann er Trost und Hilfe bei Alfred Korzybski finden. Beide Autoren sind Amerikaner, beide Optimisten, der eine beim Bau von Fassaden, der andere bei deren Demontage. Korzybski, von Haus aus Mathematiker, sät Zweifel. Selbst wenn sein Angriff der Sprache gilt, meint er die amerikanische Neigung, durch Ausklammerung analytischen Denkens einen neuen Typ von Untertan zu schaffen.

Indem linguistische Relativität bewußt gemacht, das Verhältnis Sprache–Denker zur Debatte gestellt wird, hört die Sprache auf, dem Menschen die Denkarbeit abzunehmen (wie sie dies in den meisten amerikanischen Lehrbüchern tut). Die Sprache verhält sich, nach Korzybskis Überlegungen, zur Wirklichkeit wie eine Landkarte zum Gelände. Da der Wahrnehmende dazu neigt, die Landkarte für das Gelände zu nehmen, das Symbol für die Sache, gelingt es Demagogen und geschickten Manipulatoren immer wieder leicht, „Symbolreaktionen“ zu steuern.

Dergleichen zu verzögern, die Aufmerksamkeit von den Zeichen auf das dahinter liegende Bezeichnete zu lenken, ist das Ziel der von Alfred Korzybski begründeten „Allgemeinen Semantik“. Die pädagogische Absicht gibt sich deutlich zu erkennen: Semantik als Heilverfahren – „Science and Sanity“ heißt ein Buch des Autors – als Vorbeugung gegen Werbung und Propaganda.

Korzybskis vielleicht wichtigste These besagt, daß die „Struktur unserer Sprache die Funktionen unseres Nervensystems beeinflußt“. Vor allem deswegen wendet sich seine Bewegung wohl so unerbittlich gegen den „Mißbrauch von Abstraktionen“.

Es liegt auf der Hand, daß solches Bemühen um Bewußtmachen der sprachlichen Relativität eine Art. von „angewandter Linguistik“ ist, die nur wenig mit der „Semantik“ genannten Theorie der Bedeutung, dem jüngsten Zweig der Sprachwissenschaft, zu tun hat. Während jene das Musterbeispiel für eine höchste Anforderung an Spezialwissen und Phantasie ihrer Vertreter stellende Wissenschaft ist, zielt der Bekehrungseifer der „Allgemeinen Semantik“ auf das praktische Leben, auf Weltverbesserung durch Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Obwohl sie sich gern auf die „Philosophische Semantik“, einen Zweig des „logischen Positivismus“, beruft (zu dessen Theoremen sie sich aber letztlich im Gegensatz befindet), haftet Korzybskis Lehre etwas Populärwissenschaftlich-Hemdsärmeliges an. Ihr geht es in erster Linie um den emotionalen und dynamischen Aspekt der Sprache. Als ihr erklärtes Ziel nennt sie: die Kluft zwischen den „Bewertungsgewohnheiten“ von Natur- und Geisteswissenschaft zu überwinden, den Menschen „im richtigen Bewerten“ zu üben, um eine Änderung der Lebensgewohnheiten zu erreichen.

Diese Ideen haben inzwischen Schule gemacht. Der Meister ist tot, aber Schüler und Anhänger pflegen sein Werk. Unter ihnen auch S. I. Hayakawa, seines Zeichens „Semantiker“ und Professor für Englisch, der allerdings nicht immer so rede- und anbiederungsfreudig zu sein scheint, wie sein Werk –