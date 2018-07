Das Angenehme mit dem Nützlichen verknüpfen möchten Physiker der amerikanischen Universitäten Harvard und Massachusetts Institute of Technology. Das Angenehme: Einsteins Gravitations-Theorie, noch immer nicht hinreichend experimentell getestet, fordert, daß Atome desto langsamer oszillieren je stärker das Schwerkraftfeld ist, in dem sie sich befinden. Installiert man also eine Atomuhr in einen künstlichen Satelliten, so müßte diese gegenüber einer identischen Atomuhr auf der Erde vorgehen. Für einen Satelliten, der in 24 Stunden einmal um die Erde kreist, beträgt der theoretische Zeitunterschied 46 Millisekunden pro Tag. Genau das wollen die Wissenschaftler mit Hilfe zweier Wasserstoff-Maser-Uhren feststellen. Allerdings hat bisher die NASA noch nicht entschieden, ob sie dieses Experiment finanzieren wird. Bei dieser Entscheidung kann das Nützliche eine Rolle spielen: Diese ultragenaue Uhr im Weltraum wäre vorzüglich als internationaler Zeitstandard geeignet, von dem die Navigation profitieren könnte. V. G.