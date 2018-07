Zwei medizinische Wissenschaftler der Stanford University in Kalifornien versuchen in Tierexperimenten festzustellen, ob man mit Hilfe eines Elektroschocks den Anteil der weißen Blutkörperchen im Blut von Patienten steigern und auf diese Weise Infektionen besser bekämpfen kann. Vor zwei Jahren stellte Dr. Paul L. Wolf ungewöhnlich viele weiße Blutzellen bei einem jungen Feuerwehrmann fest, der mit einer herabhängenden Hochspannungsleitung in Berührung gekommen war. Daraufhin untersuchte der Arzt das Blut von 24 psychiatrischen Patienten, die aus therapeutischen Gründen Elektroschocks erhielten, vor und nach dieser Behandlung. Dabei fand er bei achtzehn dieser Kranken eine Vermehrung der weißen (neutrophilen) Blutkörperchen um fünfzig bis hundert Prozent. Gegenwärtig erteilen Dr. Wolf und sein Kollege Dr. John Lund Elektroschocks Hunden, die an zyklischer Neuropenie leiden. Diese angeborene Krankheit äußert sich in einem abnormen Mangel an weißen Blutkörperchen. –ou