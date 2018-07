Willi Gautschi: „Der Landesstreik 1918“; Benziger Verlag, Zürich-Einsiedeln-Köln 1968, 439 S., 36,– DM.

November 1918: Zusammenbruch der Mittelmächte, Aufstände und Umsturzbewegungen in Deutschland, Bürgerkrieg in Rußland. Die vom Krieg bisher verschonte Schweiz konnte von solchem Umbruch nicht unberührt bleiben. Von der, anderweitig zu stark in Anspruch genommenen Weltöffentlichkeit wenig beachtet, von den diplomatischen Kanzleien des Westens aber mit großer Sorge verfolgt, fand denn auch in diesem kleinen Land zwischen dem 11. und 14. November ein „Versuch zur Revolution“ statt: Ein landesweiter Generalstreik, den die Behörden mit einem relativ starken Truppenaufgebot einzudämmen und abzuwürgen suchten. Während Stunden drohte die Schweiz in einen echten Bürgerkrieg zu kippen, der – einmal ausgebrochen – die Existenz der Eidgenossenschaft schwer bedroht hätte.

Das Bild dieser dramatischen Episode schwankte bisher stark in der Erinnerung der Zeitgenossen. Die bürgerliche Rechte stellte sie in parteipolitisch verzerrter Geschichtsklitterung gern als finstere, von russischen Emigranten und Agitatoren angezettelte Verschwörung dar, welche die Struktur der Eidgenossenschaft hätte umstürzen sollen. Die Linke, ebenso in Schwarzweiß-Malerei befangen, wollte im Landesstreik bloß eine Reaktion auf die erstarrte Politik der für die sozialen Nöte der Arbeiterschaft blinden Landesregierung sehen. Beide Interpretationen waren in ihrer Einseitigkeit gleich falsch.

Heute, fünfzig Jahre nach dem Ereignis, erscheinen nun Gesamtdarstellungen des Streiks von 1918, welche die richtigen Proportionen zu setzen suchen. Gautschis gründliches Werk gehört zu den eingehendsten und objektivsten Darstellungen. Das Buch stützt sich – wohl zum erstenmal – in umfassender Weise nicht bloß auf die von den Arbeiterkreisen zugänglich gemachten Quellen, sondern auch auf die (bisher aus fadenscheinigen Gründen unter Verschluß gehaltenen) Dokumente der Regierung und der Armee. Gautschis differenziertes Fazit: Der revolutionäre Versuch von 1918 hatte seinen Ursprung in der sozialen Not der Arbeiterschaft. Sie gab den Resonanzboden für einheimische politische Agitation und importiertes revolutionäres Gedankengut ab. Der Aufstand scheiterte dann keineswegs an den „Bajonetten der aufgebotenen Truppen“, sondern an „den typischen Bedingtheiten des von der Demokratie geprägten schweizerischen Volkscharakters“.

Hans O. Staub