In den letzten Tagen hat der Angebotsdruck auf dem Rentenmarkt nachgelassen. Offizielle Stellen wollen darin bereits das Ende der „Zinshysterie“ sehen, wie sie die Angleichung des deutschen Zinsniveaus an den aufwärtsstrebenden Zinstrend im Ausland bezeichnen. Vorerst wird versucht, den Sechsprozenter durch eine Anleiheabstinenz zu retten. Bei den öffentlichen Anleihen mag das gelingen, denn die Staatskassen sind ohnehin gut gefüllt. Aber ob man auch die Industrie vom Anleihemarkt abschneiden kann zu einem Zeitpunkt, da sie sich gerade anschickt, ihn wieder als Finanzierungsinstrument zu betrachten, ist eine andere Frage.

Falls das Angebot auf dem Rentenmarkt ernsthaft eingedämmt werden soll, müßte das zunächst bei den zahlreichen auf Mark lautenden Auslandsanleihen geschehen. Zur Zeit vergeht kein Tag, da nicht ein oder zwei Emissionen ausländischer Stellen angekündigt werden. Ihr wieder reger gewordener Absatz darf über die Ergiebigkeit des deutschen Rentenmarktes nicht hinwegtäuschen. Von den Banken wird nämlich berichtet, daß ausländische Gruppen wieder stärker als Käufer auftreten, obwohl sie im Ausland höhere Zinsen kassieren können. Hier spielt sich bereits wieder ein Stück Währungsspekulation ab.

Die Hausse am Goldmarkt, das Gerede über eine mögliche Franc- oder Pfundabwertung lassen die Mark wieder als sicheren Währungshafen erscheinen. An der Börse scheint man sich darauf einzustellen. Es werden Überlegungen angestellt, welche Aktien von dem Zustrom ausländischer Fluchtgelder am meisten profitieren würden. Dazu rechnet man die Versorgungswerte, die Großbankaktien sowie die Standardpapiere des Chemie- und Elektromarktes. Ihre in den letzten Tagen bewiesene Stabilität dürfte nicht zuletzt auf einige Auslandskäufe, aber auch auf spekulativ handelnde deutsche Kreise zurückzuführen sein.

Die Hoffnung, durch Fluchtgelder zu raschen Kursgewinnen zu kommen, hat die Furcht vor den Folgen konjunkturdämpfenden Maßnahmen in den Hintergrund treten lassen. Dies um so eher, als sich die Meinung durchsetzt, daß vor den Wahlen zwar laut von Stabilität gesprochen, aber nur wenig getan werden wird, um sie – falls es nottut – tatsächlich zu verteidigen.

Für alle Fälle versuchen aber Aktienbesitzer, ein Sicherheitsnetz aufzuspannen, indem sie ihr Wertpapierdepot mit renditestarken Papieren anreichern. Interessant sind in dieser Hinsicht zum Beispiel die BASF-Aktien, die – zieht man die Ausschüttung von 10 Mark vom Kurs ab – eine Barrendite von etwa 4,7 Prozent bringen. Die BASF-Verwaltung bemüht sich, im langfristigen Trend eine Steigerung des Gewinns je Aktie von 10 Prozent jährlich zu erreichen. Damit stellt die BASF-Aktie eine gute Daueranlage dar. Spekulative Kursgewinne sind bei ihr allerdings nicht zu erwarten, dazu ist der Markt der Chemie-Aktien zu schwerfällig geworden.

Gute Rendite-Aktien sind auch die meisten Eisen- und Stahlwerte: Thyssen, Mannesmann, Ilseder Hütte. Ebenso übrigens wie Salzdetfurth, wo man noch eine gewisse „Aufkaufphantisie“ gratis dazu bekommt.

Der Markt der Automobilaktien bleibt im Schatten der vorgeschlagenen Fusion von NSU mit der Auto Union (Tochtergesellschaft des Volkswagenwerks). Gelingt es einer oder mehreren Aktionärsgruppen, den Verschmelzungsvertrag mit der Auto Union durch Opposition zu blockieren, dürften die NSU-Aktien von einer neuen Spekulationswelle erfaßt werden. K. W.