Von Rolv Heuer

E. A. Rauter: „Folter-Lexikon. Die Kunst der verzögerten Humanschlachtung von Nero bis Westmoreland“; Konkret extra, Band 3; Konkret-Verlag Hamburg 1969; 178 Seiten; 5,– DM.

Im dritten Band einer neuen Sachbuchreihe der Apo-Zeitschrift „konkret“ versucht E. A. Rauter, die Zusammenhänge zwischen Politik und Perversion sichtbar zu machen, indem er der Politik 65 Zeilen und der Perversion 168 Seiten widmet. Diese 168 Seiten Perversion sind reine Bücherfledderei: Von „Abspritzen“ bis „Zunge“ wurde alles zusammengeklaubt, was Nerven kitzeln kann. Die alphabetische Ordnung des Buches ist tatsächlich sein einziges lexikalisches Element. Was ein Lexikon wirklich ausmacht, fehlt: keine Quelle wird nachgewiesen, nirgendwo stellt, was wie warum geschehen ist.

Neber dieser überaus gründlichen Demonstration des Folterns wirkt die überaus flüchtige Interpretation (65 Zeilen Vorwort von Apo-Anwalt Mahler) als das, was sie ist: ein Alibi. Mahler verfällt dabei in den Grundirrtum der Außerparlamentarischen Opposition: er setzt Herrschaft und Hierarchie einander gleich. „Der Weg in eine rational gestaltete humane Gesellschaft, in der die Herrschaft des Menschen über Menschen beseitigt und durch die Selbstverwirklichung des Individuums in einer kooperativen Gemeinschaft ersetzt ist, vollzieht sich durch die Zerstörung der hierarchischen Ordnung.“ Der Angriff der Apo auf die Hierarchie tarnt die Unzufriedenheit mit dem eigenen Platz in der Hierarchie. Wenn man wie Mahler an der Spitze der Apo-Hierarchie steht, läßt sich das leicht verkennen.

Mahler schreibt: „Den Menschenschlachtungen liegt stets der Wille zur Durchsetzung oder Bewahrung von Herrschaft zugrunde.“ Das stimmt bedingt: zugrunde liegt natürlich eine bestimmte Form des Sadismus. Erst die Psyche der Folterknechte macht Folterungen möglich. Allerdings kann diese Mentalität politisch ausgenutzt werden: In bestimmten Situationen ist eine Regierung (oder eine Untergrundbewegung!) so wenig überzeugend, daß sie ihre Mitglieder nur halten kann, wenn sie einigen von ihnen erlaubt, ihre Perversionen auszuleben – die anderen machen dann aus Angst mit: Auf beiden Seiten der Daumenschraube wird regiert.

Soweit ist Mahlers Gedanke klar und richtig. Aus diesem Gedanken aber eine Folterfibel zu machen, ist ähnlich ehrlich wie das Herumzeigen pornographischer Bilder mit dem Kommentar „Schlimm, nicht?“ Es gibt auch abgefeimte Wahrheiten.

Mahler behauptet, „die durch die Schilderung erzeugte Angst dürfte im Zusammenhang mit der kritischen Rationalität der Studentenrevolte ein zusätzlicher Impuls sein für Veränderung derjenigen sozialen Strukturen, die das Interesse an der Menschenschlachtung fortwährend erneuern“. Da stimmt was nicht: Die sadistische Komponente des Menschen wird durch Nervenkitzel in der Art des Folterlexikons gemästet, bis jener sadistische Moralismus entsteht, der für die Auftraggeber von Folterknechten typisch ist.

Das zeigt schon der Buchdeckel: Eine lila Nackte, dekorativ, aber unfachmännisch gefesselt, stolpert aus dem Satzspiegel. Auf dem Umweg über einen Mädchenpopo will „konkret“ ins Leserhirn gelangen – getreu der Anti-Apo-Blödelei: Wer a sagt, muß auch po sagen.