Mit drei Großaktionären lebt’s sich besser als mit einem, so ungefähr lautet der Stoßseufzer der Verwaltung der Stahlwerke Südwestfalen AG in Geisweid, die vor etwa Jahresfrist zugunsten einer Aktionärs-Troika aus dem Flick-Konzern entlassen wurden. „Wir haben uns bei Flick durchaus wohl gefühlt“, so bekannte Vorstandsvorsitzender Dr. Karl Barich in der Pressekonferenz. Aber die neue Konstellation sei eben eine glücklichere Lösung für Geisweid, das sich seitdem unter anderem „viel freier“ fühlt.

37 Prozent der Aktien liegen bei dem Münchner Bankhaus Merck, Finde & Co., 26 Prozent bei Hoesch und weitere 26 Prozent werden von der Allianz-Versicherung gehalten. Interessant ist für Südwestfalen vor allem die Bindung an den Hoesch-Konzern, der aus seinem neuen LD-Stahlwerk auch die Geisweider bedienen und dafür Stillegung alter Anlagen ermöglichen wird. „Unter Wahrung der völligen Selbständigkeit“ sieht Sprich weitere Möglichkeiten zu Kostensenkungen. Diese Zusammenarbeit, von der der Geisweid-Chef ausdrücklich betont, daß sie ausgezeichnet sei, liegt im beiderseitigen Interesse. Aber es mag dennoch überraschen, daß der Senior der Deutschen Edelstahl-Industrie so überzeugt, davon ist, daß die neue Aktionärsgruppierung bereits eine Endstation ist. „Wir behalten drei Großaktionäre, von denen keiner die Majorität haben wird“, hieß es in der Pressekonferenz Das ganze „Geschwätz“ von einem sogenannten Zwischenstadium sei reine Spekulation;

Daß die Stahlwerke Südwestfalen in der Tat freier operieren können, seitdem sie kein Flickwerk mehr sind („Wir müssen uns nicht mehr nach den Interessen der Flick-Gruppe richten“), haben sie flugs mit einer Kapitalerhöhung bewiesen, die indessen längst überfällig, aber bisher nicht durchzubringen war. Auf 60 Millionen Mark wurde im vergangen Jahr aufgestockt, und ein weiterer Anstieg des Grundkapitals auf 80 Millionen Mark ist vorgesehen. Die Großaktionäre brauchen sich bei einem Ausgabekurs von 150 nicht zu übernehmen, und die Versicherung Barichs, daß man wohl auch – wenn alles so bleibt, auch auf das erhöhte Kapital – die bisherige Dividende von 14 Prozent werde ausschütten können, ist kein schlechter Aspekt.

nmn