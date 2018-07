Inhalt Seite 1 — Jetzt sollten die Politiker auf die Assistenten hören Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Argumente für mehr Mitbestimmung der Studenten an den Universitäten sind erdrückend.

Aber berechtigt sind auch Befürchtungen, bei solcher Mit-Bestimmung könnte die erste Silbe zu schwach betont werden. Entscheidende Befugnisse, die ganze Struktur oder den Personal-, bestand unserer Hochschulen auf Jahre hinaus festzulegen, können den Studenten ebensowenig eingeräumt werden, wie ein Mieter eine Wohngemeinschaft zwingen kann, das Haus völlig umzubauen, in dem er selber bald gar nicht mehr zu wohnen gedenkt.

Da sollen die Heute Studierenden sich doch bitte nicht vorgaukeln, es wechselten mit der nächsten Studentengeneration nur die Namen, die von der Ideologie geringgeschätzten Personen; es bliebe hingegen „die Studentenschaft“, als Klasse gewissermaßen, deren Interessen mit denen der heutigen Studenten identisch wären. Das haben ihre Väter, die gern verachteten, auch einmal gedacht!

Um im Bilde zu bleiben: Auch viele der Ordinarien werden in absehbarer Zeit aus dem Gebäude Universität ausziehen, darunter gerade diejenigen, die sich jetzt jeder Veränderung, koste es, was es wolle, entgegenstemmen. Sie haben so wenig ein Recht, die Vergangenheit zu zementieren, wie die Studenten ein Recht haben, die Zukunft vorweg zu fixieren.

Es gibt nur eine Gruppe, die einen Anspruch darauf hat, mehr als andere Staatsbürger an der Form unseres akademischen Erziehungsgebäudes mitzuwirken: Das sind diejenigen, die sich weder demnächst in die Emeritierung zurückziehen. noch ihren Platz im außer-akademischen Establishment finden können, sondern die noch immer dreißig Jahre lang mit und in diesem Universitätsgebäude leben müssen: die Assistenten von heute, die Professoren von morgen.

Senate wie Kultusministerien wären wohlberaten, auf die Stimme, dieser Gruppe zu hören, die sich in der vergangenen Woche während der Bundesassistentenkonferenz (BAK) artikuliert hat. Um so mehr, als das meiste/von dem, was man bei dieser Gelegenheit aus Bonn hören konnte, durchaus. vernünftig klang – wenn es offenbar auch vielfältig interpretierbar war, wie sich den Schlagzeilen unserer drei überregionalen Tageszeitungen entnehmen läßt: Assistenten: Notfalls Kampfmaßnahmen“ (FAZ) – „Hochschulassistenten drohen mit Dienst nach Vorschrift“ (Welt) – „Hochschulassistenten wollen vermitteln“ (SZ).

Die Assistenten tun recht daran, so lange wie möglich vermitteln zu wollen und dort, wo das nicht mehr möglich ist, Kampfmaßnahmen zu erwägen. Es hat sich ja offenbar noch nicht ausreichend herumgesprochen: Wenn die 27 000 wissenschaftlichen Mitarbeiter an 48 Universitäten und Hochschulen streikten, dann bräche die ganze Routine des Lehrens und Prüfens, die unseren Universitätsbetrieb noch in Gang hält, zusammen.