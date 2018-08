„Happy – sagte der Onkel“, drei Erzählungen von Grete Weill. Nichts am Titel und der bescheidenen Nova-Paperback-Aufmachung läßt eine der erregendsten und schonungslosesten Beschreibungen amerikanischen Lebens ahnen. Die drei Berichte oder Geschichten spannen das offenbar selbst Erlebte einer novellistischen Pointe vor. Es gibt einen Besuch bei zwei jüdischen Emigranten in Kalifornien, die in einer Welt aus krassen Unwahrheiten und Illusionen leben; einen Gang durch Harlem, bei dem die angestrebte Solidarisierung mit den Negern durch religiöses Vorurteil verhindert wird; endlich das vermeintliche Wiedersehen mit einem SS-Schergen unter der Sonne Mexikos. Drei Situationen, deren Dramatik darin besteht, daß alle Positionen sich in ihr Gegenteil zu verkehren scheinen. Erlebt oder nicht: diese drei Erzählungen sind aufs Punktuelle konzentrierte Beobachtungen von großer Sprach- und Suggestivkraft. (Limes Verlag, Wiesbaden; 112 S., 8,80 DM)

Martin Gregor-Dellin

„Ich will eine schwarze Puppe“, Roman von Frank Hercules. Ein weißes, intelligentes Mädchen aus den Südstaaten, ein schwarzer Arzt aus New York: das ist eine Konstellation, die keinen Roman über glückliche Ehen verheißt, und zwei symbolische Etappen des schlimmen Endes betonen, wie unausweichlich die Tragödie gesehen wird. Das Mädchen treibt das gemeinsame Kind ab, weil sie keinen Weg zur Eintracht, zum Verständnis, zur Freiheit sieht, und der Arzt wird von seinem weißen Halbbruder erschossen. Die Melodramatik wird bis an die Grenze krassester Brutalität getrieben, weil Frank Hercules, farbiger Jurist aus Trinidad, vor dem ungeheuerlichen Vorrat an Haß, Vorurteil, Eitelkeit und Dummheit auf beiden Seiten noch keine privaten glücklichen Einzellösungen gelten lassen kann. Ein Buch, das lesen muß, wer über Rassenprobleme nachdenkt. (Claassen Verlag, Hamburg/Düsseldorf; 376 S., 20,– DM)

Sybil Gräfin Schönfeldt

„Die Schrecken des Nordens“, Erzählungen von Andreas Burnier. Die sechs Erzählungen dieses Bandes befassen sich sämtlich mit der lesbischen Liebe und den Problemen psychologischer und soziologischer Natur, die sich daraus für die ergeben, die ihr nachgehen. Die Verfasserin stammt aus Holland, und man wird ihr keine Kränkung antun mit der Vermutung, daß sie die hier geschilderten Probleme und Konflikte aus eigener Erfahrung kennt. Denn dies Buch gehört zu den Bekenntnisbüchern. Die Figuren bekennen sich dazu, im Sexuellen einen anderen Geschmack zu haben als die übrigen Frauen, und sie finden das ganz normal. Weil aber ihre Umwelt ihnen in dieser Auffassung nicht folgt, geraten sie mit ihr in mehr oder weniger subtile Konflikte. Andererseits, und dadurch scheinen Lesbierinnen sich von ihren männlichen Pendants zu unterscheiden, entwickeln sie nicht das charakteristische Schuldgefühl derer, die anders sind und daran leiden. Das Buch ist bemerkenswert wegen seines Gegenstandes; es verlöre seine Bedeutsamkeit in dem Augenblick, da die Liebe zwischen Frauen als eine von vielen Formen der erotischen Beziehung gesellschaftlich akzeptiert würde. (Melzer Verlag, Darmstadt; 128 S., 14,– DM)

Helmut Salzinger

„Airport“, Roman von Arthur Hailey. Die Brauchbarkeit der APO-Hypothese – Provokation entlarve das „System“ – wird hier von unerwarteter Seite bestätigt: Schneenotstand auf einem großen Flughafen im amerikanischen Mittelwesten und Bombenalarm beim Überseeflug sind zwei äußerst produktive Ausnahmesituationen, hat man sich – wie Hailey – dem Blick hinter die Kulissen verschrieben. Was da an „Rampenläusen“, „Conga-Ketten“, „Honigwagen“, an Kämpfen zwischen kapitalistischen Interessen und Verantwortungsbewußtsein, zwischen politischer Wahlspekulation und sachlichen Erfordernissen des Flugbetriebs sichtbar wird, lohnt die Lektüre. Der Vorteil des Buches, die Fülle der Informationen mit diversen Lebensläufen zu einem spannenden Roman verwoben zu haben, ist freilich auch sein Mangel: Die Schwierigkeiten und Gefahren des auf veraltete Einrichtungen angewiesenen modernen Flugverkehrs werden damit zu persönlichen Problemen der beteiligten Personen gemacht. Und da diese (fast) „ausnahmslos Leute von Format sind, scheint es, als ob man sie nur zu gewähren lassen brauche, damit jene heile Welt wiederhergestellt würde, von der auch Hailey ab und zu träumt und in der die Fliegerei „auf den einfachsten Nenner gebracht, bedeutete: Mensch gegen die Elemente“. (Ullstein Verlag, Berlin; 598 S., 20,– DM) Elena Schöfer

„Lachender Abschied“, Roman von Jürgen Beckelmann. Ein Schriftsteller, der Schauspielschüler war – er ist etwa so alt wie der 1933 geborene Romanverfasser – gibt Erinnerungen preis. Der Abschied darf erst auf der vorletzten Seite lachen: Abschied von einem „Land, das es eigentlich schon gar nicht mehr gab“, von der Bundesrepublik, in der sich der als Redakteur wie als Familienvater ausgeschaltete Romanheld Georg Märker fast um den Verstand getrunken hätte. Märker ist zwar damals aus der anderen deutschen Republik geflüchtet, weil er die Schikanen einiger Funktionäre satt hatte und ein Agent in Westberlin mit fettem Honorar lockte. Trotzdem versteht sich Märker, Nazi-Sohn mit FDJ-Erfahrung, eher als Marxist, als Sendbote gewissermaßen. Beckelmann folgt mit Geschick, mal strenger, mal nachsichtig, den inneren Regungen verbiesterter, beschränkter Zeitgenossen. Außerdem ist er ein erstklassiger Stimmenimitator, beim Kulturgewaber wie beim Dorftratsch. Das macht den bei allen typischen Tendenzen oft mehr zufällig dahinzockelnden Lebenslauf auf längere Strecken zur reellen Unterhaltung. (Peter Hammer Verlag, Wuppertal; 433 S., 24,– DM) Christa Rotzoll