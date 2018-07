Wie Sie sicherlich erinnern, habe ich auf einige schwerwiegende Fehler in dieser recht sonderbaren. Rechnung aufmerksam gemacht und mich insbesondere gegen die Höhe der geschätzten Wertzuwachsraten gewandt, die Plafinance in ihre Rechnung eingesetzt hat. Diese haben nämlich mit einer kaufmännisch gesunden Kalkulation nichts mehr zu tun.

Bewußt habe ich die Frage, ob die Hypothekenzinsen voll von der Einkommensteuer absetzbar sind, ausgeklammert, weil mir die persönlichen Verhältnisse des Adressaten nicht bekannt sind. Um aber entstandene Zweifel zu beseitigen: Die Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen muß natürlich von Fall zu Fall geprüft werden. Grundsätzlich ist es so, daß Schuldzinsen Werprüfen, welche steuerliche Konsequenzen sich bei Ihnen persönlich ergeben.

Exakter läßt sich etwas zur Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Lebensversicherungsprämien sagen. Plafinance hatte vorgeschlagen, die durch die Hypothekenaufnahme angefallenen Mittel zum Abschluß einer Rentenversicherung mit Kapitalauszahlung gegen 500 000 Mark Einmalbeitrag (Laufzeit 7 Jahre) zu verwenden und diese Versicherung sofort in voller Höhe zu beleihen. Die jährlichen Zinsen von 35 000 Mark wurden als voll abzugsfähig deklariert.

Dazu: schreibt mir Jürgen Rudolph, Diplom-Mathematiker in Bonn:

„Es gibt immer Wieder Scharlatane, die mit irrealen Versprechungen andere zu gewagten, ziemlich sicher zu Verlusten führenden Geldtransaktionen überreden wollen. Gegen einen Einmalbeitrag von 500 000 Mark soll eine Rentenversicherung abgeschlossen werden. Wird die Versicherung sofort beliehen, so sind auf Grund einer Entscheidung des Bundesministers der Finanzen vom 22. Mai 1968 die Darlehenszinsen nicht als Schuldzinsen nach § 10 Abs. 1 Ziffer 2 EStG, sondern nur als Versicherungsbeiträge nach § 10 Abs. 1 Ziffer 2 EStG im Rahmen der Sonderausgabenhöchstbeträge absetzbar. Diese Höchstbeträge sind bei den in Rede stehenden Größenordnungen nun allerdings vernachlässigbar, zumal in der Regel Altersversorgungen, Krankenversicherungen usw. bestehen, die die Höchstbeträge ausschöpfen. Am 29. 10. 1968 entschied der Bundesminister der Finanzen, daß die steuerliche Behandlung wie oben auch dann gelten soll, wenn das Darlehen nicht von dem Versicherungsunternehmen, sondern von einem Dritten (z. B. von einer Bank) gewährt wird.

Im übrigen sind alle Lebensversicherungsunternehmen gehalten, von Verträgen, die lediglich eine mißbräuchliche Ausnutzung von Steuervorteilen bezwecken, bei denen aber der Versorgungsgedanke zurücksteht, Abstand zu nehmen. Solche Steuermißbräuche könnten nämlich Anlaß sein, die steuerliche Begünstigung von Lebens- und Rentenversicherungen gesetzlich neu zu regeln, was unter Umständen zu schwerwiegenden Nachteilen für die gesamte Lebensversicherungsbranche führen könnte.“

Einen Punkt möchte ich hier noch anfügen, meine verehrten Leser: In der Pläfinance-Offerte wird empfohlen, SAFE-Anteile von 500 000 Mark zu erwerben. SAFE ist ein sogenannter Dachfonds, dessen Vertrieb – wenn das neue Investmentgesetz so in Kraft tritt wie gegenwärtig geplant – in der Bundesrepublik in der bisherigen Form nicht mehr zulässig sein wird. Für ihn werden dann auch nicht mehr jene Steuervorteile gelten, die bisher ausländische Wachstumsfonds bei uns genießen. Das bedeutet, daß die jährlichen Wertsteigerungen weitgehend der Einkommensteuer unterliegen werden.