Eine ältere Dame geht zu ihrem Arzt und erklärt: „Herr Doktor, ich schlafe so furchtbar schlecht. Meistens liege ich bis drei Uhr morgens wach im Bett. Bitte, verschreiben Sie mir doch Anti-Baby-Pillen.“

„Aber gnädige Frau, diese Pillen enthalten keinerlei Beruhigungsmittel und überhaupt, in Ihrem Alter...“

„Was sie enthalten, ist mir egal. Aber ich weiß ganz genau, daß ich erst wieder ruhig schlafen werde, wenn ich sie meiner Tochter gegeben habe.“

Schwankend verläßt ein Herr im Morgengrauen die Bar. Plötzlich hält er mißmutig schnuppernd die Nase in die Luft und fragt den Portier: „Sagen Sie mal, was riecht denn hier so komisch?“ „Morgenluft, mein Herr, Morgenluft!“