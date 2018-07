Inhalt Seite 1 — Mutmaßungen über Kurt Gscheidle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin

Ähnlichen Anlaß zu Witzen, delikaten Mutmaßungen und großstädtischer Genugtuung mögen vor dem Zweiten Weltkrieg die angereisten Gutsbesitzer der Grünen Woche gegeben haben. Beispielsweise wenn ein Hut mit Dachshaarpinsel im Rinnstein einer Milieustraße gefunden wurde.

Bei Kurt Gscheidle wird die schwäbische Endsilbe mit bewirkt haben, daß man seinen Sturz am Stuttgarter Platz als schmerzhaften Lustspielakt eines Landmannes empfand. Es wurde von Stolpern gesprochen. Und da Stolpern das am häufigsten vorgeschobene Mißgeschick ist, wenn man die Schürfwunden eines alkoholreichen Abends motivieren will, schien auch Gscheidles Horizontale auf dem Bürgersteig nichts zu sein als ein Säuferunfall. Solchen Auslegungen widersetzten sich Eingeweihte dieses Berliner Territoriums.

Was Gscheidle passiert sei – seine ohnmachtsartige Übelkeit, die ihm die Erinnerung an Einzelheiten genommen hatte – könnte auch einem Routinier hier blühen. Es kursierten Gerüchte über K.-o.-Tropfen, jene schlaffördernde Flüssigkeit, die am Stuttgarter Platz schon in viele Cocktails gemischt wurde. K.-o.-Tropfen beendeten hier schon manche Poussage, indem der Kavalier betäubt, mundtot und beraubt im Stundenzimmer liegenblieb. Unter Männern, die sich im Zusammenhang mit diesem harten Feierabendbereich gern „alte Hasen“ nennen, war der designierte DGB-Vorsitzende und SPD-Bundestagsabgeordnete Kurt Gscheidle keine schlappe Figur.

Polizeirecherchen ergaben, daß Gscheidle von seinem Hotelportier den Tip mit dem Stuttgarter Platz bekam. Und man muß sich die Frage stellen, ob diesem Portier das Gefälle des Berliner Nachtlebens nicht vertraut war oder ob Gscheidle spezielle Wünsche für sein letztes Bier vortrug. Die Sache mit dem Sturz wäre wahrscheinlich nicht geschehen, wenn er für seinen Heimweg ein Taxi genommen und nicht darauf bestanden hätte, zu Fuß sich die gesunde Schwere für die letzten Stunden seines Nachtschlafes zu besorgen. Zur Wahl des Bundespräsidenten am frühen Vormittag des 5. März fuhr Gscheidle im Rollstuhl vor.

In der „Babalu-Bar“, an die sich der designierte Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes als letzte Station nur schwach erinnern konnte, weiß man sicher erst seit den polizeilichen Nachfragen, wer der Mann namens Gscheidle ist. Das korpulente und zu Haarnadelkurven korsettierte Mädchen an der Garderobe wird sichtlich zurückweisend bei der Erkundigung: „Waren Sie hier, als Gscheidle hier war?“ Das Glas, zu dem man sie einlädt, lehnt sie ab. Sie macht eine Handbewegung, die soviel wie „kein Kommentar“ bedeutet. Danach flüstert sie hinter der Bartheke mit einer Kollegin. Das Thema, das durch ihre Gesten beendet sein sollte, scheint dort wieder aufgegriffen. Jetzt setzen sich beide Damen an den Tisch des Gastes, der nach Gscheidle fragte, und scheinen auf die nächste Kontaktaufnahme zu warten. Der Gast bestellt sich ein kurzes Getränk und fragt nach den im Schaukasten angebrachten Striptease-Ankündigungen. Die beiden Damen antworten sehr aggressiv: „Warum?“ Hinter ihrem Rücken läuft ein Aktstreifen in Farbe auf der Leinwand: Eine Braut zieht mit Hasch-mich-Attitüde ihre weiße Robe aus, zeigt Strumpfbänder, die man für ein Jawort nicht mehr nötig haben sollte, reibt sich Arme und Schultern mit Nivea-Creme aus einer Haushaltskilodose ein, lächelt dabei zu ihrem imaginären Hochzeiter hinüber. Dann ein Schnitt zur nächsten Nackten im Profil.

Diese maßvollen Filme haben wenig Aufmerksamkeit unter den männlichen Besuchern der Bar. In den mit Samtportieren verhangenen Nischen – kleiner als Beichtstühle, mit kleiner Zweierbank und einem kleinen Tisch – bleiben die Herren und ihre hauseigenen Begleiterinnen noch mit sich beschäftigt. Manchmal kichert es hinter einem Vorhang. Diese Signallaute für gut gelandete Unverschämtheiten hören mit dem Moment auf, in dem die Chefin ein Schafsfell auf den Boden wirft und damit die teuerste Aktion des Abends beginnen läßt: Striptease.