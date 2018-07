Die Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik der Universität Köln hat es an den Tag gebracht: Unternehmer sind beim Mann von der Straße wenig angesehen. Umfragen, wie sie von Professor Schmölders angeregt worden sind, haben ergeben, daß die Bedeutung der unternehmerischen Leistung nur gering eingeschätzt wird. In der Prestigeskala der Berufe rangiert der Unternehmer hinter dem Studienrat, dem Volksschullehrer und Zahnarzt. Unternehmer gelten in den Augen weiter Bevölkerungskreise als „nervös, rücksichtslos und verständnislos gegenüber den einfachen Leuten“. Das sind fürwahr wenig schmeichelhafte Attribute.

Zwar dürfte das Umfrageergebnis des Kölner Instituts niemand überraschen, zu allerletzt die Unternehmer selber, die seit Jahrzehnten vergebens um ihr Selbstverständnis ringen und beinahe keine Gelegenheit auslassen, sich selber in Frage zu stellen – ganz im Unterschied zu den Vereinigten Staaten etwa, wo die Unternehmer ihr relativ hohes Ansehen nicht zuletzt ihrem unerschütterlichen Selbstbewußtsein zu verdanken haben.

Es wäre indessen kurzsichtig und gefährlich obendrein, Schadenfreude über das geringe Ansehen unserer Unternehmer in der Öffentlichkeit zu empfinden. In einer Gesellschaft mit einer Wirtschaftsordnung, die im wesentlichen von unternehmerischen Entscheidungen gelenkt wird, kann es nicht gleichgültig sein, wie die Bevölkerung über den Unternehmer denkt.

Die westdeutschen Unternehmer würden entsprechend gut daran tun, den Rat von Professor Schmölders zu befolgen und etwas für ihr Image tun – möglichst durch Taten. Sie sollten sich insbesondere fragen, inwieweit ihr lädiertes Ansehen auf ihre Interessenverbände zurückzuführen ist, von denen sie zwar vertreten aber durchaus nicht immer repräsentiert werden.

Der sogenannte kleine Mann von der Straße hat ja doch nur in Ausnahmefällen Gelegenheit, einen Unternehmer persönlich und aus der Nähe kennenzulernen. Im Regelfall wird er sich sein Urteil über „die“ Unternehmer, die es genausowenig gibt wie „die“ Arbeitnehmer, aus den Erklärungen und Reaktionen der Arbeitgeberverbände, des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und anderer Interessenorganisationen der Unternehmer bilden.

Der Verdacht liegt nahe, daß es sich bei dem (Zerr-)„Bild“, das sich die Bevölkerung von Unternehmern macht, um ein „Gruppenbild“ handelt. Gruppenbilder aber fallen im allgemeinen – das lehrt jedes vergilbte Klassenphoto – weit weniger vorteilhaft aus als Einzelbilder.

Es gibt Unternehmer und Unternehmer. „Nervös“ mögen sie alle mehr oder weniger sein; der Vorwurf der „Rücksichtslosigkeit“ und „Verständnislosigkeit“ ist in solcher Verallgemeinerung jedoch kaum gerechtfertigt. Es wird die Aufgabe jedes einzelnen Unternehmers bleiben, dieses Vorurteil abzubauen. Das Bild, das man sich vom Unternehmer macht, bestimmt zugleich das Bild unserer Wirtschaftsordnung. An einem Zerrbild dieser Ordnung kann keinem gelegen sein. b.