Aachen

Seit 1942 hat das Aachener Rathaus keine Türme mehr. Ein paar Brandbomben haben die viel zu hohen Zeugen majestätsbewußten Bürgergeistes von 1885 damals zerknackt. Sie sanken dahin wie 1883 ihre Vorgänger, massige Barockhauben, die einem Stadtbrand zum Opfer fielen, und wie wiederum deren gotische Vorgänger, die 1656 verbrannten und die man in Aachen, weil Dürer mal hier war und sie fleißig abgezeichnet hat, gern die „Dürertürme“ nennt. Das Thema ist akut und spannend, und der jüngste von mehreren Wettbewerben innerhalb der letzten 10 Jahre hat es rathausbewußten Bürgern wieder hautnah gemacht.

Freilich: Es scheint sich ein neues Turmgefühl anzubahnen. Zunächst sagt man wohlbegründet: Ein Turm genügt, und zwar der ohnehin karolingische und damit europäische Integration repräsentierende Granusturm, der, wie der Stadtkonservator Leo Hugot mit Fleiß und Scharfsinn herausgefunden hat, dazu auch noch der Wohnturm Karls des Großen gewesen zu sein scheint. Der Kaiser war da bescheiden: Grundfläche 8 mal 8 Meter. (Vielleicht hatte er mehrere Wohntürme?) Der andere Turm, der Marktturm, ist gar kein Turm, sondern die Apsis des karolingischen Pallas, also die Residiernische des Kaisers.

Es gibt natürlich noch Anhänger des einst so vertrauten Stadt- und Marktbildes, aber wer davon keine Postkarte mehr verschickt hat, der neigt modernen und vernünftigen Lösungen zu – aber wo ist hier Vernunft? Den Lesebuch-Bürgersinn, der nach hohen Rathaustürmen als Zeugen einer intakten Schulfunk- und Reader’s-Digest-Demokratie verlangt, gibt es nicht. Der Granusturm steht neben dem Rathaus in seiner ursprünglichen Höhe. Will man etwas tun – und man will unbedingt –, so muß man ihn irgendwie bekrönen oder betonen. Und schon ergibt sich die Frage: Soll das nun ein Drehturm, für demokratiebewußte Kaffeekränzchen werden oder ein Drohturm, um ungehorsame Demokraten einzuschüchtern? Im Grunde ist so ein Turm nur noch Dekoration, auch bei Kirchen, wo es als liebgewordenes Klischee weiter gehätschelt wird, und symptomatisch ist der Vorschlag einer Architektur-Studentin, die zwecks Verzierung dem Granusturm ein durchsichtiges Stahlgeflecht aufsetzen wollte.

Weitaus am fleißigsten hat sich der Aachener Beigeordnete für das Bauwesen, Professor Fischer, um eine Turmlösung bemüht. Von seinen Bemühungen zeugen rund zwanzig Modelle. Wilhelm Fischer ist alter Aachener; doch wie das so geht, der aus Köln stammende Hochschulprofessor Paul Winter entwarf nur einen dekorierten Granusturm. Und ausgerechnet der wurde im Bauausschuß als optimale Lösung bezeichnet.

Man wird die Winter-Dekoration dem Granusturm aufkaschieren, und dann gibt es Ortstermine und Leserstimmen. Man wird vielleicht auch die letzte Fischer-Variante als Kulisse auf den Granusturm setzen; und dann gibt es wieder Ortstermine und Leserstimmen. Da der Granusturm zwar historisch höchst bedeutsam, im Innern aber bis auf eine karolingische WC-Anlage hohl ist, so kommt es auf die Zeit nicht an. Was sind ein paar Jahre im Vergleich zu mehr als tausend Jahren europäischer Geschichte?

Immer mit der karolingischen Ruhe!

Elmar Lang