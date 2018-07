Inhalt Seite 1 — Olympische Ringe ohne Sex Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir denken nur an die olympische Idee und haben uns überlegt, wie wir Ihnen helfen können...“ Rund 1200 Tage vor Beginn der Spiele der XX. Olympiade zu München kann das Organisationskomi tee aus zahlreichen Briefen und Angeboten entnehmen, daß die olympische Flamme im Volk gezündet hat.

Während die olympischen Bau-, Sport-, Kultur-, Werbe-, Kirchen- und Verkehrsausschüsse eine eindrucksvolle Tagungsfreudigkeit zeigen und nachdem die ersten Wechsel in der olympischen Pöstchenverteilung stattgefunden haben, der olympische Gesamtkostenvoranschlag sich etappenweise bereits auf fast 800 Millionen Mark erhöhte und im Bayerischen Hauptmünzamt die „Offizielle Olympia-Gedenk-Medaille“ (Vorderseite: ein antiker Bogenschütze, Rückseite: die fünf Ringe und das Münchner Kindl) geprägt wird, sind nun auch Bürger, Bauer und Edelmann bestrebt, zum Gelingen der Spiele beizutragen. Sei es als Gebende oder Nehmende; am liebsten in der Sowohl-als-auch-Rolle.

Eines der olympischen Vorhaben, das Pfründe verspricht, ist die Regattastrecke. Noch ist nicht entschieden, wo die Ruderer und Kanuten 1972 im die Medaillen kämpfen werden. Nachdem sich die oberbayerischen Voralpenseen als zu windig erwiesen und die Experten für eine künstliche Wasserrennbahn plädiert hatten, standen bis vor kurzem nur noch zwei Orte zur Wahl: Königsdorf, 32 Kilometer südlich von München, und Feldmoching, Stadtrandbezirk im Münchner Norden. Das Organisationskomitee hätte die Rüderer nicht ungern in Feldmoching gesehen. Schon wegen der kurzen Verbindungswege. Aber der örtliche Bauernverband legte sich quer. Also entschieden die Olympia-Organisatoren mit einigen Vorbehalten zugunsten von Königsdorf, wo Grundstücksspekulanten den Quadratmeterpreis für saftigen Moorboden inzwischen von zwei auf zwanzig Mark hochgetrieben hatten.

In der vergangenen Woche stellte sich heraus, daß sich die für Königsdorf geschätzten Baukosten von 36,5 Millionen Mark um 16 Millionen Mark erhöhen – auch dann, wenn die Eigentümer des Moorbodens nur zwei Mark pro Quadratmeter erhalten. Angesichts dieses Schreckgespenstes vertagte das Olympia-Komitee wiederum die endgültige Entscheidung.

Indes ist Feldmoching erneut ins Rennen gegangen. Beim Bauernverband hat sich im Interesse der guten Sache ein Sinneswandel vollzogen, die Mehrzahl der Landwirte ist bereit, deutsche Scholle für eine olympische Sportarena zu opfern. Über eines ließen die Feldmochinger das in die Enge getriebene Organisationskomitee allerdings nicht im unklaren: ihr Boden ist kein Moor, und zehn Mark pro Quadratmeter sind keine Verhandlungsgrundlage.

Inzwischen wächst der Stapel der Bewerbungen von Firmen, die das spiralenförmige offizielle Olympia-Emblem, das im Komitee-Jargon „Hosenknopf“ genannt wird, kommerziell nutzen wollen. Fünf Millionen Mark Einnahmen aus Lizenzgebühren sind im Finanzplan dafür eingesetzt. Nachdem aber bereits jetzt mehr als 300 Angebote vorliegen, hofft das Organisationskomitee, daß diese Summe erheblich überschritten wird. Eine Schokoladenfirma beispielsweise plant eine „Olympiaserie“. Bei einer Produktion von einer Million Tafeln Schokolade im Monat, würden 45 000 Mark Tantiemen an das Organisationskomitee fallen. Oder: Ein großer Fabrikant von Wolldecken, der darauf baut, daß die Münchner Sommerspiele eine ziemlich kühle Angelegenheit werden, möchte 100 000 seiner Wärmespender mit dem Emblem schmücken. Hier partizipiert die Olympiaksasse mit fünf Mark pro Decke, also einer halben Million.