Es ist doch immer dasselbe!“ schimpfte die Studentin Lynn Barlow, als der Passigier neben ihr in die Tasche griff und seinen Revolver zog. Eigentlich wollte Lynn nach Miami – nun war sie wieder zu einem Flug ins Rote gestartet. Der Mann mit der Waffe verschwand im Cockpit, und die Maschine nahm Kurs auf Kuba.

Zum zweitenmal in diesem Jahr saß lynn in einer amerikanischen Linienmaschine, die nach Kuba entführt wurde. Skyjacking nennen die Amerikaner diesen neuen Sport:. 1968 wurden insgesamt 24 Flugzeuge zur Landung in Algier, Akaba, Kairo, Paris und Havanna gezwungen. In den ersten 65 Tagen dieses Jahres waren es schon siebzehn – und sechzehn davon lanceten in Castros Hauptstadt. Eine siebzehnte kam in diesen Tagen nicht an. In Cartagena, Kolumbien, wurde zum ersten Male auf einen Luftpiraten geschossen. Kopfschuß. Doch irrtümlich wurde von der Polizei auch ein Fluggast getötet. Die US-Amerikaner dürfen sich bestätigt fühlen: Nur keinen Schußwechsel!

Seit Castros Machtergreifung vor zehn Jahren besuchten 3200 Amerikaner Kuba. 2500 kamen in „außerplanmäßigen“ Flugzeugen. „Ist das der Linienflug nach Kuba?“ witzelte Marlon Brando, als er in die Maschine nach Miami stieg. Die Stewardeß erkannte ihn nicht und verstand den Scherz nicht: Sie rief die Polizei.

Die inoffizielle Kuba-Linie wird mäßig, aber ziemlich regelmäßig beflogen: Alle vier Tage schaffen es Skyjackers, Piloten mit Messer, Pistole oder Handgranate zur Kursänderung zu bewegen. Seit kurzem, gibt es sogar einen heißen Draht zwischen Miami und Havanna: Der Ordnung halber benachrichtigen die Amerikaner die Kubaner, bevor die entführten Maschinen eintreffen. US-Piloten trainieren die Landung auf dem kubanischen Flugplatz José Martí am Simulator. „Es werden heutzutage so viele Maschinen entführt“, scherzt ein amerikanischer Fernsehkomiker, „daß eine Fluggesellschaft ihren Slogan in Up, Up and Olé geändert hat.“

Der Jet-set der Luftpiraten ist eine bunte Gesellschaft. Dr. Fisher, Psychologe der Universität Miami, unterscheidet verschiedene Typen:

– Verbrecher wie Lawrence Rhodes, die vor den Folgen ihrer Taten flüchten. „Ich muß sowieso auf den elektrischen Stuhl“, drohte Rhodes der Stewardeß, „ich habe nichts zu verlieren.“

– Fanatiker, die es im „fuckin’ America“ nicht länger aushalten – so ein Mitglied der Schwarzen Panther, das die Passagiere mit Black-power-Parolen unterhielt.