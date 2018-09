Inhalt Seite 1 — Redakteur mußte gehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung“ hat sich von ihrem stellvertretenden Chefredakteur und Feuilletonchef Emil Belzner getrennt. Das Blatt – 1945 von Theodor Heuss zusammen mit dem Kommunisten Agricola und dem Sozialdemokraten Hermann Knorr begründet – galt lange Zeit als eine der angesehensten Tageszeitungen Süddeutschlands; Belzner (den Heuss 1946 in die Redaktion geholt hatte, der Träger des Heine-Preises ist und den Thomas Mann eine „Stimme in der Wüste“ nannte) galt als ihr bester Kopf. In den letzten Monaten allerdings hatten Heidelberger Studenten die Zeitung und ihren Herausgeber Dr. Knorr unter Beschuß genommen wegen ihres – von Knorr stets gedeckten – Lokalredakteurs Stauder. Ihm warf man vor, er emotionalisiere die Bürger mit betulichen Stadtmeldungen ganz ebenso gegen die studentischen Unruhestifter, wie er es vor 1945 unter dem Nürnberger Gauleiter Julius Streicher als Gaupresseamtsleiter und Lokalredakteur der nazistischen „Fränkischen Nachrichten“ gegen Juden und sonstige „Staatsfeinde“ getan habe.

Am 18. Januar 1969, in den Tagen der Heidelberger Studentenunruhen, hatte Belzner im Feuilleton der RNZ den Ausspruch eines Heidelberger Staatsanwaltes zu der Polizeiaktion gegen den AStA – „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ – kommentiert: In einer kurzen Glosse „Verba terrent“ erinnerte er daran, daß für dieses Sprichwort Göring und Julius Streicher eine besondere Vorliebe hatten. Am Tage darauf erhielt Belzner, ohne ein weiteres Wort der Erklärung, einen Brief seines Chefs: Knorr kündigte ihm (nach 23 Jahren redaktioneller Zusammenarbeit) sein „derzeitiges Arbeitsverhältnis“ mit einer Frist von sechs Wochen, „da es nunmehr an der Zeit ist, jüngere Kräfte zum Zug kommen zu lassen“. Belzner ist 67, Knorr 72 Jahre alt. Gleichzeitig wurde Belzner mit sofortiger Wirkung beurlaubt und gebeten, „da wir zudem Ihr Büro für die Erweiterung der Feuilletonredaktion dringend benötigen“, innerhalb von fünf Tagen seine „persönlichen Sachen herauszunehmen“.

Belzner ließ durch seine Anwälte erklären, die Entlassung sei ungerechtfertigt, und kündigte eine arbeitsgerichtliche Klage an. Darauf schickte die RNZ zunächst einen Parlamentär: Man wolle die Kündigung als „gegenstandslos“ betrachten, wenn Belzner eine „Loyalitätserklärung“ für Knorr abgebe. Als Belzner diesen Handel ablehnte, strich die Zeitung die juristischen Segel und zahlte die volle arbeitsrechtliche Entschädigung – erklärtermaßen, um einen öffentlichen Prozeß zu vermeiden.

Als einzige Äußerung der RNZ zu dieser Entlassung erschien am 24. Februar – ohne Verständigung Beizners – im Feuilleton eine „Verlagsnachricht“ von zwölf Zeilen, wonach Beizner „in beiderseitigem Einvernehmen aus der Redaktion ausgeschieden“ sei; er habe damit „noch mehr als zwei Jahre über die Erreichung der Altersgrenze hinaus für die RNZ gewirkt“; die Berufung seines Nachfolgers Kuntz sei „auch im Sinne Emil Beizners“ erfolgt.

Eine Affäre, die im Dunkeln blieb und die das Licht scheuen muß. Hier hat man mit der wirtschaftlichen Macht des Arbeitgebers einen Mann mundtot gemacht, nur weil er den Namen Streicher nannte und weil man dieses Zitat auf sich bezog.