Ins „Land, wo die Zitronen blüh’n“, zieht es junge Leute, die mit dem katholischen Jugendferienwerk „Inter-Reisen“ auf Urlaub fahren, zuallermeist. Die Gardasee-Orte Limone, Malcesine und Salò waren schon kurz nach Erscheinen des diesjährigen Sommerprogramms ausgebucht. Leckerbissen blieben dagegen links liegen. In der Düsseldorfer Zentrale von „Inter-Reisen“ betrachtet man diese Tendenz mit gelassener Resignation: „Maßgeschneidertes verkauft sich schlecht. Die zwei Seiten mit Besonderheiten in unserem Programm machen wir eigentlich nur für die Journalisten – und für uns selbst. Aus Spaß an der Vorbereitungsarbeit. Kunden finden wir dafür keine.“

Zu diesen erfolglosen Individualistenreisen gehören beispielsweise eine Kreuzfahrt mit einem Motorsegler durch die Ägäis, eine Woche hoch zu Roß durch die abenteuerliche. Bergwelt Norwegens und eine Finnlandreise nach Helsinki und in die Wälder mit Sauna, Fischen und Wandern.

Kuba dagegen, „absoluter Clou“ der angebotenen Reisemöglichkeiten, verkauft sich ausgezeichnet. Die beiden Termine der dreiwöchigen Erholungs- und Informationsreise vom 26. 5. bis 18. 6. und vom 6.10. bis 29.10.1969 finden großen Zuspruch. Dabei kostet diese Reise immerhin 1395 Mark.

Der neue „Inter-Reisen“-Prospekt für 1969 enthält 120 Urlaubsvorschläge in 29 Ländern in vier Kontinenten. In einer Auflage von 110 000 Exemplaren wurde er über die 40 Buchungsstellen im ganzen Bundesgebiet verbreitet. 34 351 junge Leute verreisten im Jahre 1968 mit Reisegruppen der regionalen katholischen Jugendferienwerke. Jetzt haben sie sich zu einer GmbH zusammengeschlossen (siehe ZEIT Nr. 42/68), um konkurrenzfähig zu bleiben. Geschäftsführer Günter Weyrauch nennt die Vorteile des Zusammenschlusses für die Reiseteilnehmer: eigene, und damit dichtere Flugketten, größeres und breiteres Angebot, mehr Teilnehmer an den einzelnen Programmen und damit eine größere Garantie, daß die Jugendlichen unter sich sind, und konstante Preise. „Wir werden zwar nicht billiger, aber wir können die Preissteigerungen gut abfangen!“ Durch Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Jugend- und Studentenreisen kommen die Teilnehmer von „Inter-Reisen“ jetzt auch in den Genuß der Jugendsonderzüge, die in Deutschland und Europa zu stark ermäßigten Tarifen verkehren, sie können verbilligte Sonderflüge nach London, Athen und Istanbul buchen oder mit dem Europabus all ihr Ferienziel gelangen.

Der Fächer der Reiseangebote umfaßt Studienfahrten, Sprachkurse, Hobbyfreizeiten, internationale Begegnungen, Arbeitseinsätze und Städteprogramme; fast die Hälfte aller Reisen sind Erholungsaufenthalte. Fragt man die Verantwortlichen von „Inter-Reisen“ nach den Motiven ihrer Arbeit, so erhält man eine frappierende Antwort: „Unser Ziel ist es, die Jugendlichen innerhalb einer Reisegruppe pädagogisch darauf, vorzubereiten, spätere Ferienreisen allein zu bewältigen.“ „Inter-Reisen“ – so könnte man also sagen – bemüht sich, damit es später ohne „Inter-Reisen“ geht.

Otto Schricker, pädagogischer Referent der Organisation, ein junger Mann, dem man anmerkt, daß er mehr als andere über das Urlaubsverhalten junger Leute nachgedacht hat, rechtfertigt den konfessionellen Charakter von „Inter-Reisen“: „Die Kirche ist auch ein Bestandteil der Gesellschaft, und deshalb hat sie unter anderem den Auftrag, an der Gesellschaft zu arbeiten. Im weiten Bereich des Urlaubs gibt es ein großes Erziehungsfeld. Wir kennen doch die absolute Leere, die Unfähigkeit, diese freie Zeit mit einem Sinn zu erfüllen.“ Schricker macht deutlich, daß das katholische Jugendferienwerk in seinen Gruppen die „Auswüchse“ des Urlaubs steuern möchte. Er nennt das Kind beim Namen: „Nach einer Befragung in der Zeitschrift TWEN erklärten 58 Prozent aller Befragten, sie hätten im Urlaub geschlechtliche Betätigungen hinter sich gebracht. Natürlich sind wir nicht prüde, denn sonst führen die jungen Leute nicht mit unseren Gruppen. Es herrscht teilweise eine sagenhafte Offenheit!“

In Altafulla, einem kleinen Ort an der Costa Dorada, unweit von Tarragona, in dem „Inter-Reisen“ mit mehreren Reisegruppen mit 90 Teilnehmern vertreten ist, ging es angeblich im letzten Jahr „zu offen“ zu, eine „Sexwelle“ sollte ausgebrochen sein. Am Ende war dann alles halb so wild. Nur in einem einzigen Falle lief im vergangenen Jahr in der Düsseldorfer Zentrale eine Beschwerde ein: Eltern beklagten sich, ihre beiden Töchter hätten abends zu lange Ausgang gehabt.