Das Auge des Lebensmittelgesetzes hat gelegentlich immer noch den Grauen Star. Es schützt vor gesundheitlichen Gefahren bei Tisch. „Die Gefahren der Übervorteilung, der Täuschung und der Verfälschung“, klagt der Lebensmittelchemiker L. Acker von der Universität Münster in der Zeitschrift Naturwissenschaften (Februar 1969), „sind auch mit den jüngsten Novellen nicht behoben.“

Vergebens müht sich der Chemiker heute, der im Zimt nach Ziegelmehl oder in der Trinkmilch nach Trinkwasser fahndet. Solche Delikte sind selten geworden. Dagegen scheint der Tag nicht mehr fern, an dem er in der Fleischwurst vergebens nach Fleisch fahndet. Es sind schon Fabrikate analysiert worden, in denen der Eiweißgehalt unter zehn Prozent lag. Das Gewerbe verwendet zunehmend statt des teuren Fleisches – worunter der Verbraucher in Übereinstimmung mit der Biologie Muskelfleisch versteht – das billige Bindegewebe und Fett. „Rechtsverbindliche Festsetzungen fehlen, von den Herstellerverbänden erarbeitete Richtlinien sind nach ihrem Wortlaut nicht geeignet, diesem Trend wirksam zu begegnen.“

Zuweilen nimmt der Gesetzgeber einen Anlauf, und die Lobby stellt ihm ein Bein. So muß es gewesen sein bei der Bestimmung, den Fettgehalt „in der Trockenmasse“ bei Käsearten anzugeben. Diese Angabe sagt natürlich nichts über den Fettgehalt, solange nicht auch der Wassergehalt bekannt ist.

Auf eine Halbheit scheint auch die „Verordnung über Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Vorratsschutzmittel in oder auf Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft“, kurz „Höchstmengen-Verordnung“ genannt, hinauszulaufen. Denn der Nachweis und die Kontrolle der Toleranzen ist recht kompliziert und „so aufwendig, daß die amtliche Lebensmittelüberwachung heute nur an wenigen Stellen über die Möglichkeiten hierzu verfügt.“

Im höheren wirtschaftspolitischen Interesse werden wohl schon bald die Kakao-Erzeugnisse schlechter. Bisher schützten sie strenge Reinheitsanforderungen. Sie sollen aufgelockert werden „im Zuge der Angleichung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen im EWG-Raum“. Man wird in den Lebensmittelämtern das erwartete Auftreten von Fett aus Kakao-Abfällen einwandfrei, aber resigniert erkennen können.

Große Nöte haben indes die Lebensmittelchemiker bei einem ganz trivialen Brotaufstrich: der Obstkonfitüre. Mit einer großen Zahl von Analysenproben der Ernteperiode muß zuvor die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Merkmale des Fruchtfleisches erarbeitet werden. Dann lassen sich mit den Methoden der mathematischen Statistik Aussagen machen über die Obsteinwaage, „zweifellos ein rechnerisch sehr aufwendiges, anspruchsvolles Verfahren.“

In manchen Fällen arbeitet der Lebensmittelchemiker gegen die Tricks seiner Kollegen in der Fabrik, die durch Zugabe von Stoffen die Produkte „analysenfest“ machen, wodurch die Überwachung immer schwieriger wird. In seinem Schlußsatz deutet Acker eine die Phantasie seiner Leser mächtig anregende Erkenntnis an. Ganz allgemein, so schreibt er, sei zu bemerken, daß die Verfälscher „auf Gebiete ausweichen, in die ihnen die Analytik noch nicht befolgen kann“. G.A.H.