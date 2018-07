ZDF, Freitag, 14. März; „Langeweile“, Fernsehspiel von Leopold Ahlsen

In den ersten Bänden Gorkijscher Erzählungen, die in Petersburg Ende des vorigen Jahrhunderts herauskamen, aber keinen Hauch von finde-siècle-Stimmung enthielten, war auch die 1897 geschriebene Erzählung „Aus Langeweile“. Hier schon präludierte Gorkij, der Sohn eines Tapezierers, und Tischlers, seine Themen soziale Ungerechtigkeit, Bitternis, Schmerz, Kränkung, Demütigung. Er, Wegbereiter und (nicht ganz unzuverlässiger) Parteigänger einer neuen Epoche, erweist sich als der tief betroffene und wirkungsvolle Anwalt der armen, hilflosen Kreatur: Er hat für die Mühseligen und Beladenen mehr getan als Hunderte moraltriefender christlicher Schrift steller.

Die Erzählung „Aus Langeweile“, fünf Jahre vor dem „Nachtasyl“ geschrieben, spielt auf irgendeiner elenden Bahnstation in der russischen Steppe. Die Menschen, der Stationsvorsteher und seine Frau, sein Stellvertreter, ein Weichensteller, ein Wächter, ein alter Soldat, eine Küchenmagd, sind, geistig träge oder tumb, Anstifter der Monotonie und Langeweile und zugleich ihre Opfer. Güterzüge rollen vorbei. Zweimal täglich halten Personenzüge, zwei Minuten lang. Was man in dieser kurzen Zeitspanne aufschnappt an Eindrücken, bildet den hauptsächlichen Gesprächsstoff der Leute von der Station (die im Fernsehspiel Bobrowsk genannt wurde). Die häßliche Küchenmagd Arina, eine Schlampe, an die vierzig, noch jungfräulich („ihre dicken Lippen legten sich immer so, als wollte sie alle Leute um Verzeihung bitten“), und der Weichensteller Timofej, zwei Einsame, schlafen eines Nachts zusammen im Keller. In der Morgendämmerung werden sie von den anderen draußen vor der Tür empfangen: mit Gelächter, Gesang, Ulk, Spott, mit Spektakel. Aus Langeweile. Timofej lenkt in den Chor der Spötter ein, Arina, durch den Verrat ihres Liebhabers schwer getroffen, bleibt stumm. Bald darauf erhängt sie sich.

Man muß Leopold Ahlsen zugute halten, daß er sich von der Meisterschaft des frühen Gorkij angezogen fühlte. Aber was autorisiert ihn, an den Proportionen von Gorkijs Erzählung herumzupfuschen? Ahlsen betont das Vordergründig-Effektvolle, das Spektakel, verkleinert aber die Basis, den psychischen Ausgangspunkt, die (von Gorkij mit wenigen Strichen genau gezeichnete) Langeweile, das innere Ausgedörrtsein. Im Fernsehspiel kommt kein Zug in Bobrowsk an, kein läppisches, die Situation eminent charakterisierendes Gespräch findet statt über eine zwei Minuten lang zu besichtigende Passagierin, ihr Kostüm, ihr Haar.

Viel schlimmer noch: Arina begeht gar nicht Selbstmord. Sie entfernt sich am Ende von der Station landeinwärts, das ist alles. Furcht vor drastischen Mitteln? Korrekturen aus angeblichem Stilgefühl von heute an einem Meisterwerk der Jahrhundertwende? Gorkij wurde verwässert und verfälscht. Seine Mittel sollen nicht aus literarhistorischer Pedanterie verteidigt werden, sondern weil sie dem Thema, der Milieuschilderung und ihrer latenten Kritik angemessen sind.

Man muß der Inszenierung Werner Völgers zugute halten, daß sie sich durch Schablonen von Russentum und „russischer Seele“ nicht terrorisieren ließ. Aber sie entwickelte den richtigen Stil nur streckenweise, verdickte sich in grelleren Sequenzen. Auch die Kamera, vermutlich von der Regie inspiriert, charakterisierte nur partiell: Da, wo es auf die Schilderung der anonymen, armseligen, grauen Kreatur ankommt, sind gebieterisch-effektvolle Großaufnahmen völlig inadäquat.

Jeder, der (auch als Photograph) Gorkijs künstlerischer Partner sein will, kann das in seinem epischen und dramatischen Werk an der Ökonomie seines Stils ohne sonderliche Mühe ablesen.

René Drommert