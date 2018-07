Ich muß ein paar Worte sagen zur Verteidigung der Zensoren, allein schon, weil sie von allen angefeindet werden, als wären sie die einzige und die Hauptgefahr für die Demokratie. Indessen zeugt schon der Umstand allein, daß alle wider sie wettern, hinreichend davon, daß sie nicht mehr gefährlich sind. Sie wurden uns ganz offensichtlich ausgeliefert, so wie man einem Haufen Soldaten, die in ein Herrenhaus dringen, eine Dienstmaid „vorwirft“, auf daß sie mit ihrem Busen die weißen Leiber der Töchter des Herrn und seine Geldkatze schütze.

Wir haben keinen Grund zu jubeln, daß man uns die Zensoren vorwarf, es ist kein Sieg, es ist nur ein Zeichen des Sieges; im übrigen dürfte es kein Problem sein, den Zensoren ihre Funktionen zurückzugeben oder neue Zensoren zu berufen. Wir haben auch keinen Grund, sie zu bedauern, weil sie das übliche Ende eifriger Diener nahmen, das irgendwie zur Beschreibung der Arbeit von Lakaien und Leibwächtern gehört. Doch ist’s auch kein Grund, daß wir uns wie eine Menge benehmen, die meint, sie habe der Teuerung und dem Hunger den Garaus gemacht, wenn sie die Fenster von ein paar Krämerläden einschlägt, oder wie eine Schar von Matronen aus einer amerikanischen Kleinstadt, die glauben, daß sie die Sünde aus der Welt schaffen, wenn sie die örtliche Dirne teeren und federn.

Ich bedauere die Zensoren nur, weil nun absolut alle ihr Mütchen an ihnen kühlen, auch ehe, die ihnen einst Weisungen gaben, und solche, die ihnen nur allzu pflichteifrig und mit übertriebener Gründlichkeit halfen. Würde die Zensur nur von Berufszensoren gemacht, wäre sie nicht so schrecklich. Auch wenn das Gremium der Zensoren aus lauter ausgesuchten Jesuiten wie dem berüchtigten Pater Konias (zur Zeit der Gegenreformation) bestünde, vermöchte es nicht viel, wenn nicht die ganze Hierarchie der Heiligen Kirche und die fromme Herde der im Glauben Eifrigen hinter ihnen stünde. Damit wir uns die Zensur vom Hals schaffen, dazu genügt es, die Befugnisse der professionellen Zensoren zu beschneiden; doch die freiwilligen Zensoren werden wir wohl zum größten Teil hinausschmeißen und die Autozensoren in uns umbringen müssen. Jeder schreibende Mensch bei uns weiß, daß sich die Zensur ziemlich oft umgehen ließ: Ein Artikel oder ein Satirchen, in einer Zeitschrift beschlagnahmt (pardon, nicht empfohlen), erschien einige Zeit danach in einer anderen. Viel schwieriger war es, einen „bemachteten“ Redakteur zu umgehen, und überhaupt kam gewiß kein einziger Fall vor, wo jemand etwas Kühnes gedruckt hätte, wenn er selbst Schiß hatte.

Die Zensoren tun mir auch deshalb leid, weil ihr Beruf ihnen augenscheinlich nie soviel Freude bereitete, wie sie Schimpf und Schande dafür einstecken mußten. Für Leute, die zur Lektüre prinzipiell eine negative Einstellung hatten – und solcher mußte in diesen Organen wohl die Mehrheit sein, denn wer diesen Widerwillen nicht hatte, der mußte ihn dort kriegen – war dies gewiß eine recht unerfreuliche Arbeit. Noch unangenehmer war sie freilich für jene, die die Literatur liebten – so was wie eine gynäkologische Praxis für einen Don Juan, mit dem Unterschied, daß sich der Gynäkologe mit der Nützlichkeit seines Berufes tröstet. Gegenüber den Zensoren klassischer Zeiten hatten sie nicht einmal das Vergnügen, etwas besonders Pikantes zu lesen, was andere nicht zu lesen kriegen: Die Pikanterien waren durchweg politisch, die Vollidioten kapierten sie nicht, und allen, die nur ein bißchen gescheiter waren, sagten sie nichts, was sie nicht schon gewußt hätten. Dazu stelle man sich vor, daß die meisten Zensoren dieses unliebsame Amt überdies noch wider ihre eigene Überzeugung ausübten. (Wer’s nicht glaubt, frage sie.) Als Saltykow-Schtschedrin vor hundertfünf Jahren die Seelenqualen eines Zensors schilderte, konnte er wenigstens zugleich seine prächtige und reich eingerichtete Wohnung beschreiben – und bei uns?

Wir müssen auch die Zensoren deshalb in Schutz nehmen, weil sie so viel für die tschechoslowakische Literatur getan haben. Einmal im Leben bekam ich eine Zeitschrift namens „Tagesbericht der HVfPA“ ( Hlavní správa tiskového dozoru – Hauptverwaltung für Presseaufsicht) zu sehen, worin eine meiner nicht veröffentlichten Erzählungen veröffentlicht war nebst anderen zur Veröffentlichung nicht empfohlenen Artikeln, Erzählungen und Glossen. Ich schwör’s: Auch ohne meine Erzählung war es die beste Zeitschrift in der ganzen ČSSR. Wer einmal eine Anthologie der tschechischen und slowakischen Satire oder eine Anthologie aus der tschechoslowakischen Publizistik zusammenstellen will, der braucht nur in den Jahrgängen dieser vervielfältigten Zeitschrift zu blättern, und drei Viertel der Arbeit sind getan. Ist das etwa ein geringes Verdienst?

Doch die Hauptverdienste der Zensoren werden uns erst noch klarwerden. Zum Beispiel auf dem Felde der Satire: Nichts fördert ihre Entfaltung so wie die Zensur. Und das nicht nur als Thema. Die Zensur lehrt die Autoren neue literarische Formen zu erfinden, mit Gleichnissen, Allegorien, Fabeln zu arbeiten, die alte Literatur zu studieren und ihre Helden in der Geschichte der Antike zu finden. Kurzum, sie zwingt die Autoren, sich zu bilden und ihren Stil zu verfeinern. Man glaube aber ja nicht, dies erschwere es dem Satiriker, in die Literatur Eingang zu finden. Im Gegenteil. Unter solchen Bedingungen genügt es, wenn man nur andeutet, daß jemand ein Trottel sei, also irgend jemand – und man ist ein anerkannter Satiriker, denn die Leser begreifen, daß der Autor aus Gründen der Zensur nicht mehr sagen konnte. Im übrigen war es auch gar nicht nötig, denn die Leser wußten selbst recht wohl, wer der Trottel ist. Und was wird, wenn die Zensur sich nicht mehr in die Literatur einmischt? Dann könnte man tausendmal schreiben, jemand sei ein Ochse, meinetwegen auch mit voller Adresse, und trotzdem ist man dann noch lange kein Schriftsteller. Dann wird der Mensch erst lernen müssen zu schreiben.

So mancher Autor wird traurig so manche Träne vergießen, daß die Zensoren ihm nicht mehr helfen – und vielleicht wird es dann schon zu spät sein. Doch wer weiß, vielleicht wird auch er nicht lange vergebens weinen. Die Sehnsüchte der Autoren haben sich schon einmal erfüllt.

Für die ZEIT aus dem Tschechischen von Hans Gaertner. Dieser Beitrag von Gabriel Laub erschien im April 1968 in den Literární listy und ist in der Auswahl des Suhrkamp-Verlags nicht enthalten.