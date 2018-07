Von Rolf Buchholz

Der Autor dieses Artikels ist seit vielen Jahren Leiter des Personalressorts eines Großunternehmens in der Bundesrepublik.

Die anhaltende Diskussion um die Mitbestimmung hat dem Personal- und Sozialressort zu seltener Aktualität verholfen. Eigentlich hat die Sache schon 1950 begonnen, als die Gewerkschaften für die Montanindustrie den Arbeitsdirektor forderten. Die personal- und sozialpolitischen Angelegenheiten, so lautete damals ihre Argumentation, müßten durch ein eigenes Vorstandsressort wahrgenommen werden; Kapital und Arbeit gebühre in der modernen Wirtschaft der gleiche Rang.

Sicherlich waren es nicht nur sozialpolitische Motive, denen die gewerkschaftliche Forderung zugrunde lag; im wesentlichen ging es darum, mit Hilfe des Arbeitsdirektors und den speziell für ihn vorgesehenen Wahlmodus mehr Einfluß auf die Unternehmensführungen zu gewinnen. Trotzdem muß man den Gewerkschaften neidlos bescheinigen, daß sie zu den ersten zählten, die schon damals die Bedeutung der Personal- und Sozialpolitik für das Gesamtunternehmen richtig einschätzten.

Nur wenige Unternehmen waren in dieser Erkenntnis gleich weit; nur wenige räumten dem Personal- und Sozialressort jenen Rang ein, den die Gewerkschaften mit „ihrem“ Arbeitsdirektor nun forderten. So trat damals in der Auseinandersetzung bei den Arbeitgebern dieser Unternehmensbereich hinter dem Hauptthema Aufsichtsratparität weit zurück; man übersah offensichtlich noch nicht, wie wichtig jenes Ressort war, das die Gewerkschaften mit Hilfe des Arbeitsdirektors in ihre Hand bekommen wollten.

Im dritten Glied