Alles ist möglich.“ Das ist die karge Auskunft jener, die prophezeien sollen, was sich in Pakistan in den nächsten Wochen abspielen könnte. Denn niemand kann mit Gewißheit sagen, welchen Weg die politischen Leidenschaften nehmen werden, die den größten moslemischen Staat überfluten. Präsident Ayub Khan, den der allgemeine Aufruhr zum Verzicht auf eine neue Kandidatur genötigt hat, und die verschiedenen Oppositionsgruppen haben sich bisher nur über einige Ansatzpunkte zur Eingrenzung der Krise verständigen können. So ist von einer nationalen Übergangsregierung die Rede, die die Staatsgeschäfte bis zu Neuwahlen führen soll. Verfassungsänderungen sollen dem Parlament größeren Einfluß verschaffen und einen föderalistischen Staatsaufbau begünstigen. Vertreter des Regimes, die zu Zielscheiben der öffentlichen Kritik geworden waren, mußten ihre Ämter quittieren.

Doch diese und andere, schon früher gegebenen Zugeständnisse gegenüber der Opposition haben die Lage nicht wesentlich zu verändern vermocht. Teils werden sie als selbstverständlich, teils als ungenügend empfunden. Die Führer der extremen Gruppen, wie der ehemalige Außenminister Bhutto und der ostpakistanische Rebell Bhashani, nutzen sie für neue Forderungen, die ihnen noch mehr Zulauf verschaffen oder ihre Anhängerschaft bei der Stange halten sollen. Nach wie vor erschüttern Streiks, Massenaufzüge, blutige Zusammenstöße und immer häufiger auch Akte der Lynchjustiz die beiden durch fast 2000 Kilometer indischen Gebiets voneinander getrennten Teile Pakistans, öffentliche Ordnung und Staatsadministration sind dem völligen Zusammenbruch nahe.

Noch weiß niemand, weder Präsident Ayub Khan noch seine Gegenspieler, wie die Krise gemeistert werden kann. Der von immer mehr Anhängern verlassene Präsident kann aus eigener Kraft nichts ausrichten, und die in sich zersplitterte Opposition konnte sich bisher auf kein Programm für die Zeit nach Ayub Khans Ära einigen.

Deutlich ist inzwischen nur geworden, in welchem Ausmaß die Staatskrise soziale und ethnische Ursachen hat. Aus Westpakistan mehren sich Berichte über Gewalttätigkeiten zwischen Anhängern der islamischen Orthodoxie, die auf die alte Feudalstruktur eingeschworen sind, und linksextremen Gruppen, die sich zum Sprachrohr der unzufriedenen Masse gemacht haben. Zudem drängt Ostpakistan, in Kultur und Sprache, Bevölkerung und Lebensgewohnheiten anders als die Westprovinz, auf größere Mitsprache. Seit jeher fühlte es sich von der westlichen Zentralregierung politisch und wirtschaftlich vernachlässigt. Seine radikalen Sprecher nutzen die Stunde zu Forderungen nach weitgehender Autonomie und drohen sogar mit Sezession.

Wird jetzt, in der Stunde der Not, die Armee eingreifen? Bisher hat sie sich noch zurückgehalten. Aber wird sie dem völligen Zusammenbruch tatenlos zusehen? Westpakistanische Soldaten sollen bereits zur Ostprovinz unterwegs sein.

Auch eine andere Frage harrt der Antwort: Wer wird Ayub Khans Nachfolge antreten? Unter den Kandidaten ist noch kein Favorit zu erkennen, dem dann auch seine Konkurrenten zu folgen bereit wären. chk