Dafür, daß er wie Papa Cartwright spricht, kann er nichts. Es muß daran liegen, daß ihm der gleiche Synchronsprecher die deutsche Stimme leiht. Sonst jedoch ist Big John Cannon, der Held der neuen Familien-Western-Serie „High Chaparral“ mit dem „Bonanza“-Patriarchen nicht nur durch Synchronzufälle verwandt.

Die Serie, die unter dem Titel „High Chaparral“ in (zunächst) sechsundzwanzig Folgen den ZDF-Bildschirm erneut in eine familiäre Wildwestlandschaft verwandeln wird, hat den gleichen Produzenten wie „Bonanza“: David Dortort. Und obwohl – laut Ankündigung – „viel härter“ als Bonanza, scheint die Serie, soweit sich das nach der ersten Sendung absehen läßt,, mit der gleichen Wurst nach der gleichen Speckseite zu werfen: Der Westen ist zwar wild, und die Väter, die da Farmen gründeten und gegen indianische und mexikanische Untermenschen zu kämpfen hatten, sind zwar ein hartes Geschlecht – aber was die Wiege von Staat und Gesellschaft anlangt, die Familie, sind die Cartwrights und die Herren von Chaparral beruhigend mustergültige Burschen. Es scheint, als wollte sich die heutige Gesellschaft auf diese gezähmte Urhorde einigeln, wo der Vater all das ist, was Gesetz und Ordnung bedeutet – als gälte es, einer außer Rand und Band geratenden Wirklichkeit die alte Vätersitte und Urväterart als musterhaftes Gegenbild ständig vor Augen zu halten.

Eine Rundfunkzeitschrift sagt es bei der Vorstellung der Herren von „High Chaparral in aller wünschenswerten Deutlichkeit: „John Cannon ist der Boß der Chaparral-Ranch. Genau wie Ben Cartwright repräsentiert er die Autorität.“ In der ersten Sendung wurde der Grundstein zu dieser Autorität gesetzt: „Eine Farm“ wurde „begründet“.

Folgende Typen kündet die Vorausschau an: Der Vater ist der „strenge Rancher“. Ihm zur Seite und um verbotene Lüste zu befriedigen, tritt der „fröhliche Onkel“, dem Whisky und den Weibern zugetan, aber im richtigen Moment auch ein rechter Kerl Unter dem Vater ächzt der sogenannte „Problem-Sohn“; was sich in der ersten Folge bereits ankündigt, ist folgendes: Solch ein Sohn muckt zwar auf, wird auch schon mal zu rauh von der übermächtigen Vaterautorität angefaßt – aber im Grunde lieben sich die beiden, Härte tut not, denn die Umwelt ist damals wie heute in das Freund-Feind-Schema aufgespalten, und was man ererbt von seinen Vätern, das muß man mit Messern und Zähnen verteidigen, deshalb heißt das schlichte Erziehungsprogramm: „Landgraf werde hart!“

Auch insofern ist die Serie „härter“ als ‚,Bonanza“,da der Vater, wie ihn Leif Erickson spielt, noch deutlicher das Muster des im Kampf stahlerhärteten Vaters spielt. Zwar ist er ergraut, das Gesicht faltig zerknittert, aber ansonsten drahtig, geschmeidig, nordisch groß, ein Wikinger im Wilden Westen, Herrenmensch vom Scheitel bis zur Pistole. Vor allem aber: viril und potent.

Im Unterschied zu „Bonanza“ – und das drängt „High Chaparral“ aus dem Nachmittagsfamilienprogramm in die Nacht – ist hier das Problem der Geschlechter nicht durch eine Unterleibsamputation aus der Welt geschafft. Vielmehr wurde Mama Cannon – eine Symbolgestalt des Momism? – gleich in der ersten Folge mittels Indianer-Pfeil beseitigt, so daß der Weg für die „hübsche“ Linda Cristal frei ist: sie wird als Vaters zweite Frau bald, wie die Vorankündigung verspricht, „die gute Seele“ der Familie sein.

So läßt sich mancherlei geheimer Wunsch in diesem neuesten Industrieprodukt ins Fernsehlicht zerren, manche unterdrückte Angst einer Gesellschaft wird hier deutlich. Die Autorität, um die es in der Wirklichkeit so kracht und kriselt, richtet sich als mächtiges Vater-Image auf: Nur mit solchen Männern und solch klaren Verhältnissen war es möglich, Amerika zu Amerika zu machen – und wenn die Welt noch so voll Teufel, Indianer und Mexikaner war.