Manche Kräuter wenden einige Energie auf, um Glykoside zu synthetisieren, die keine andere erkennbare Bedeutung haben, als die Pflanze immun zu machen gegen den Fraß von Rindern und Rehen; es sind Herzgifte für Wirbeltiere. Dann kommen Raupen und leihen sich diese kugelsichere Weste. Sie fressen von den Blättern und speichern das Gift, so daß auch der Falter noch für Vögel giftig und ungenießbar ist: Seine Färbung wird für die Vögel zur „Warnfarbe“. Dieses Kostüm wiederum „leihen“ sich andere ungiftige Schmetterlinge. Sie ahmen die Warnfärbung nach und genießen nun einen Schutz, den sie gar nicht selber verdient haben. Soweit das Täuschungssystem der klassischen Mimikry mit dem giftigen „Vorbild“ und dem ungiftigen „Nachahmer“.

Es funktioniert auch dann noch, so fand der amerikanische Biologe Professor Lincoln Viersen Brower in einer tiefschürfenden Analyse (Scientific American, Februar 1969) heraus, wenn gar nicht sämtliche Schmetterlinge des giftigen Vorbildes giftig und unschmackhaft sind. Es genügt durchaus, daß die Hälfte oder gar nur ein Viertel der Population an einem Giftkraut groß geworden ist und das Gift wirklich enthält.

Als Versuchsobjekt hat Brower den Monarch, einen in Amerika populären Wanderfalter mit Warnfärbung, herangezogen. Die Raupen leben von verschiedenen Schwalbenwurzgewächsen der Gattung Asclepias, die zum Teil herzwirksame Glykoside enthalten. In zwei Pfund Monarchen (1540 Falter), die Brower im Labor des Amherst-College (US-Staat Massachusetts) züchtete, konnte der Baseler Biochemiker und Glykosid-Spezialist Professor Tadeus Reichstein wenigstens drei daß die Glykoside der Pflanzen mit denen der Falter identisch.sind. Nun leben Monarch-Raubrachte Brower auf die Frage: Wie ungenießbar ist eigentlich ein ungenießbarer Falter?

Als geeigneter Versuchsvogel erwies sich der Blauhäher. Im Freiland gefangene Häher, die wohl bereits Monarchen-Erfahrung besaßen und den Falter mieden, machten doch noch eine Probe, wenn man sie einige Stunden hungern ließ. Erwischten sie einen Monarchen, dessen Raupe an ungiftigem Kraut aufgewachsen war, so fraßen sie weiterhin Monarchen, ohne zu zögern. Fraßen sie aber einen giftigen Monarchen, so mußten sie sich innerhalb von zwölf Minuten erbrechen, oft bis zu neunmal, so daß sie den gesamten Mageninhalt verloren.

Nach Ablauf einer halben Stunde erholten sie sich wieder. Denn schon die Hälfte der tödlichen Dosis der Herzglykoside reicht aus, um das Brechzentrum des Gehirns zu reizen, so daß der Häher den Verzehr eines Gift-Monarchen nur mit halbstündigem Unwohlsein bezahlt. Danach sitzt die Lektion, und er meidet künftig Falter dieses Aussehens.

Professor Brower züchtete nun Monarchen an den verschiedenen Asclepias-Arten, auch fremdländischen Verwandten, tötete und trocknete sie und zermahlte sie zu feinem Pulver. Gelatinekapseln mit abgewogenen Portionen Faltermehl wurden nun an Blauhäher verfüttert. So konnte der Forscher die Dosis ermitteln, die – nach Verrechnung des Häher-Gewichts – gerade noch ausreicht, das Erbrechen auszulösen: die „Blauhäher-Brecheinheit“.

Am unbekömmlichsten waren Monarchen, deren Raupen an Asclepias humistrata gefressen hatten. Diese Schmetterlinge enthielten acht Portionen verteilt – acht Blauhäher das Monarchen-Fressen abzugewöhnen. Mit Blättern von Asclepias curassavica aufgezogene Monarchen brachten es auf 3,8 Brecheinheiten und von einem afrikanischen Schwalbenwurzgewächs stammende Schmetterlinge nur auf 0,8 Einheiten. Mithin war der ungenießbarste Falter zehnfach brechwirksamer als der gerade eben noch abschreckend, nämlich nach dem bitteren Glykosid schmeckende. Es ist das erste Mal, daß es einem Forscher gelungen ist, die Eigenschaft der „Ungenießbarkeit“, die in dem Komplex Warnfärbung und Mimikry so bedeutend ist, exakt meßbar gemacht zu haben.