Von Rudolf Walter Leonhardt

Und tagsüber am Strand trägt man eben meistens überhaupt nichts – vollkommener kann der Kontrast zum Alltag des Berufslebens kaum sein.

Die schleswig-holsteinischen Sittendezernate befleißigen sich hier einer Großzügigkeit, die der Weisheit des Lykurg ebenbürtig ist, der die Mädchen und die Knaben Spartas anhielt, in öffentlichen Prozessionen wie der Kaiser aus Andersens Märchen einherzuschreiten, wohl wissend, daß mit den Kleidern ein Hauptantrieb schwüler Sinneslust fällt: die Neugier.

Den einen Vorzug hätte es also, wenn die Oben-und-unten-ohne-Mode in allen Freibädern eingeführt würde: neugierige Jungflirter brauchten nicht mehr in öffentlichen Parks Frauen die Kleider vom Leibe zu rupfen, um zu erfahren, wie es drunter aussieht.

Gewiß läßt sich paradiesische Unschuld nicht allein dadurch wiederherstellen, daß man die Bekleidungsvorschriften des Paradieses wiedereinführt. Der Polizeibericht von Sylt meldet Tag für Tag nicht nur zahlreiche Auto-Karambolagen, sondern vor allem auch Einbruch und Diebstahl, Delikte also, die im Paradies nicht vorkamen. Aber von Voyeurs, Exhibitionisten und anderen bösen Sexualdelinquenten liest man im Polizeibericht nichts, auch nichts von Prostitution. So wie Gelegenheit Diebe schafft, schafft sie offenbar Exhibitionisten und Voyeurs ab.

Natürlich könnte keine Kurverwaltung es wagen, ihren FKK-Strand gegenüber strengen Behörden mit solchen Argumenten zu rechtfertigen. Viel nützlicher ist da das deutsche Standardargument, von dem es bei unseren westlichen Nachbarn heißt: Ein Deutscher tut alles, wenn du ihn nur davon überzeugen kannst, es sei gesund.

Glücklicherweise kann die Insel ein ehrwürdiges, da altes Gutachten vorweisen. Es stammt von ihrem ersten Badearzt, einem Dr. Jenner, der schon im 19. Jahrhundert das Baden ohne jegliche Bekleidung aus Gesundheitsgründen verlangte.