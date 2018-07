Im Kleinkrieg amerikanischer Gesundheitsapostel gegen die Zigarettenindustrie verzeichnete das Lager der Puritaner prominenten Zulauf. Doris Day und mit ihr eine Reihe anderer Stars wollen nicht länger für den „gefährlichen Genuß“ werben. Sie werden in Werbespots für Zigaretten nicht mehr mitrauchen.

Mit der Prominenz wurde auch eine Reihe unbekannter Ansager und Schauspieler bekehrt. Sie alle verzichten auf Einnahmen von im Durchschnitt 100 000 Dollar im Jahr. Soviel zahlte ihnen bisher die Industrie, wenn sie auf der Mattscheibe werbewirksam pafften.

Den prominenten und den unbekannten Schaurauchern wurde der Entschluß leichtgemacht. Die amerikanischen Behörden für Handel (FTC) und Wirtschaft (FCC) haben empfohlen, die Zigaretten-Spots nun ganz von der Mattscheibe zu verbannen. Ein entsprechendes Verbot wird für den 1. Juli geplant.

In Wall Street löste die Nachricht eine Hausse in Aktien der Zigarettenhersteller aus. Die Anleger haben ein begehrliches Auge auf die Werbemillionen geworfen. Wenn die Industrie, die rund 800 Millionen Mark jährlich für Fernsehwerbung ausgibt, nicht mehr auf der Mattscheibe werben darf, dann wird sie in Zukunft höhere Gewinne ausschütten. So rechnen zumindest die Wertpapier-Analytiker.

Die Zigarettenhersteller sehen dem Fernsehverbot gelassen entgegen. Gegenwärtig planen sie eine Aufklärungskampagne: „Raucher sind kreativer als Nichtraucher, energischer und lebhafter.“

Zwei der ganz großen Firmen im Ge-. schäft haben das anstößige Wort Tabak jetzt aus ihrem Firmennamen entfernt. American Tobacco firmiert als American Brands. Reynolds Tobacco zog nach. Der neue Name wurde noch nicht bekanntgegeben.

Bedrohlicher ist die Situation für die Fernsehgesellschaften. Die Zigarettenwerbung bringt fast ein Zehntel des Gesamtumsatzes. Man erwägt, mit Spots für Whisky das Loch im Etat zu stopfen. Bisher wird im Fernsehen auf Grund eines freiwilligen Übereinkommens für alkoholische Getränke nicht geworben.

Aber auch hier dräut Unheil. Der abstinente Senator Thurmond hat eine Warnung, ähnlich der, wie sie auf jede Zigarettenpackung gedruckt werden muß, gefordert. Die Etiketts der Schnapsflaschen will Thurmond mit der Aufschrift bedrucken lassen: „Vorsicht, der Genuß alkoholischer Getränke könnte deiner Gesundheit schaden und zur Gewohnheit werden.“ Mit einem solchen Slogan begann auch die Kampagne gegen die Zigarette. rod.