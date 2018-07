Wenn – was nicht bekannt ist – der Jurist Gustav Heinemann und der Jurist Richard Schmid sich je begegnet sind, so haben sie sich gewiß auf Anhieb verstanden. Beide sind sie untypische Vertreter ihres Faches, unbequeme Demokraten, von Herkunft zwar verschieden, aber verbunden durch ihre Frontstellung gegen den Nationalsozialismus, durch ihr Engagement für eine neue Rechtsordnung, ein humaneres Strafrecht vor allem, und durch ihr Verständnis für die aufbegehrende Jugend. Richard Schmid, der am 31. März seinen siebzigsten Geburtstag feiert, konnte sich dieses Verständnis, das anderen seiner Generation nie aufgegangen oder längst abhanden gekommen ist, nur erhalten, weil er weiß, daß die Welt immer wieder der Reform bedarf, wenn es erträglich sein soll, in ihr zu leben.

Kürzlich beschäftigte sich ein Aufsatz in der Tübinger Studentenzeitung „Notizen“ mit den Arbeiten des Professors Jürgen Baumann, einem der rührigsten jener 16 Reformprofessoren, die Alternativentwürfe für ein neues Strafgesetzbuch vorgelegt haben. Der Artikel beleuchtete die rechtsphilosophischen Hintergründe der Baumannschen Strafrechtskonzeption und kam zu dem Schluß, es sei an der Zeit, dem Professor „die metaphysischen Hosen herunterzulassen“.

Diese Kritik könnte der Feder Richard Schmids entstammen, Wenn er auch, in schwäbischer Zurückhaltung, selber eine andere Formulierung gewählt hätte. Aber die Frontstellung ist gemeinsam: die studentische Kritik schließt an den jahrzehntelangen Kampf Richard Schmids gegen ein „Bekenntnis“-Strafrecht an, von dem Theodor W. Adorno einmal sagte, es sei „rationalisierte Irrationalität“.

Richard Schmid hat als einer der ersten auf den bekenntnishaften, unwissenschaftlichen Charakter des Regierungsentwurfs 1962 für ein neues Strafgesetzbuch hingewiesen. Seine Kritik zielte vor allem auf den Schuldbegriff dieser Strafrechtstheologie und ihrer Forderung nach „Ausgleich der Schuld“ und nach „Sühne“. Hinter solchen Postulaten spukt noch immer die Rechtsphilosophie Hegels, der Richard Schmid ein gut Teil Schuld an der Fehlentwicklung des deutschen Strafrechts zuschreibt.

Am Ende dieser bedauerlichen Entwicklung steht der Richter als Subsumtionstechniker, als ein Handwerker, der die von der Polizei berichteten Taten unter die entsprechenden Paragraphen stellt. Im Gegensatz zur Mehrzahl der deutschen Juristen ist Richard Schmid – ebenso wie Fritz Bauer, wie Adolf Arndt – dieses Handwerk immer zu eng gewesen, zu muffig, zu unwissenschaftlich, auch zu unmenschlich. Er blieb skeptisch gegenüber der Behauptung, daß der Mensch „ausreichend Willenskraft habe, um die Antriebe zu strafbaren Handlungen niederzuhalten“. Richard Schmid hält es eher mit den Erkenntnissen der Kriminologie, die nach Ursachen fragt und nicht nach Schuld, er hält es eher mit der Einsicht Kants, daß der Mensch aus krummem Holz gemacht ist.

Spätestens 1933 erkannte der junge Anwalt, daß sich hinter dieser erfahrungsfeindlichen juristischen Fassade eine Abneigung gegen Reform und Veränderung verbarg, „die das deutsche Bürger- und Beamtentum schließlich sich mit dem Nationalsozialismus befreunden ließ, von dem es sich Erhaltung des Bestehenden, Stärkung der staatlichen Machtausübung und Abkehr von Humanitätsduselei versprach“. Schmid hat die Belastungsprobe der NS-Jahre glänzend bestanden. Er flüchtete sich nicht, wie viele deutsche Juristen, in „passive Resistenz“, er vertrat, solange er konnte, seine sozialistischen Freunde vor Gericht. 1938 wurde er verhaftet und zwei Jahre später wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.

Nach dem Krieg hat Richard Schmid der Justiz, zunächst als Generalstaatsanwalt des Landes Württemberg, später als Präsident des Oberlandesgerichts Stuttgart, neue Impulse gegeben. Aber vieles, was sich neu ordnete, mißfiel ihm und mißfällt ihm auch heute: die Verschärfung des politischen Strafrechts im Jahre 1951, das KPD-Verbot und die Vereinsgesetze, die naturrechtlich orientierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, die Zeugen vom Hörensagen vor Gericht.

Fehlentwicklungen, Lücken im Rechtsstaat, Hat er in zahllosen Vorträgen und Zeitungsartikeln, vor allem in der ZEIT, bloßgelegt. Zuletzt schrieb er für diese Zeitung ein glänzendes Plädoyer gegen die Vorbeugehaft. In seinen Artikeln und Büchern schlägt sich der Umgang mit dem angelsächsischen Recht nieder; Richard Schmid kennt, wie kaum ein anderer deutscher Jurist, die Rechtsprechung des amerikanischen Supreme Court; dessen Urteile gelten, ihm als Maßstab für pragmatische Rechtsstaatlichkeit. Daß er in seiner Neigung zum Englischen ein so vorzügliches Snob-Blatt wie den „New Yorker“ zu seiner Lieblingslektüre erkoren hat, ist eine weitere Variante im Leben dieses schwäbischen Angelsachsen. Aber solche Anmerkungen hat Richard Schmid nicht gern; er weist sie zurück als „Klatsch über meine Person“. R. L.