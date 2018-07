Inhalt Seite 1 — Gesucht: Der moderne Offizier Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Fischer

Der Rechenschaftsbericht des Wehrbeauftragten des Bundestages, Matthias Hoogen, für das Jahr 1968 war diesmal fast ganz der systematischen Behandlung einer Frage gewidmet: der „Inneren Führung“. Besorgt über die allmähliche Ausdörrung dieses Grundsatzes, der als Führungskonzept nur gerechtfertigt ist, wenn er ständig den gesellschaftlichen Veränderungen angepaßt wird, stellt Hoogen fest: Ein Teil der „Fehlinterpretationen, Mißverständnisse und Überzeichnungen“ der Inneren Führung sei darauf zurückzuführen, daß der Begriff nicht systematisch fundiert worden sei. Tatsächlich ist auch das „Handbuch Innere Führung“ zuletzt 1966 ohne Überarbeitung aufgelegt worden und seit längerem vergriffen.

Aus Hoogens Bericht ergibt sich, daß in der Bundeswehr zwischen dem politischen Auftrag der Friedenserhaltung und der am modernen Kriegsbild orientierten kriegsnahen Ausbildung und Bereitschaft – ohne die keine glaubwürdige Abschreckung denkbar ist – ein Gegensatz gesehen wird, der um des neuen Berufs- und Selbstverständnisses des Soldaten willen abgebaut werden muß. Gelingt das nicht, droht die Gefahr, daß das Konzept der Inneren Führung nicht verwirklicht werden kann. Die Einordnung der Streitkräfte in Staat und Gesellschaft würde dann unvollkommen bleiben.

Dieser Prozeß stagniert seit langem. Die ständige Forderung der Gesellschaft an die Bundeswehr, sich selbst zu interpretieren, die meist nur an Mißerfolgen der Armee interessierte Öffentlichkeit sowie die Kontrolle des Parlaments und die kritische Distanz der Massenmedien zur Bundeswehr werden von den Soldaten oft als Zeichen eines ungerechtfertigten Mißtrauens gedeutet. Das kann dazu führen, daß die Streitkräfte sich in die Isolierung hineinbewegen – in eine Isolierung, die sich an den „ewigen Werten“ des Soldatentums orientiert, was das Gegenteil von dem wäre, was die politische Führung für die Bundeswehr anstrebt.

Hoogen hebt deswegen die Notwendigkeit der Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Armee hervor. Für ihn setzt das Prinzip der Inneren Führung voraus, daß die Soldaten sich mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und Tendenzen auseinandersetzen, um sie für ihren militärischen Alltag nutzbar zu machen. So verlangt Hoogen besonders für den Offizier eine „gesellschaftsbezogene Allgemeinbildung“, die über den heute nicht mehr ausreichenden „gesunden Menschenverstand“ hinaus ein „soziales Orientierungswissen“ vermittelt. Nur auf diese Weise vermag der Offizier die gesellschaftlichen Veränderungen zu erkennen und daraus Folgerungen für seine Führungsaufgabe zu ziehen. Mit anderen Worten: Es muß ein neuer Typ des militärischen Vorgesetzten geprägt werden. Militärisches Fachwissen allein, sei es auch noch so breit angelegt, kann diesen Forderungen nicht mehr gerecht werden.

Auch der junge Offizier genügt seinen Pflichten nicht dadurch, daß er einen reibungslosen Ablauf im Getriebe des militärischen Apparates möglich macht. Die Orientierung an der gesellschaftlichen Entwicklung und die Beschäftigung mit politischen Problemen sind gleichermaßen notwendig. Sonst bleibt das anspruchsvolle Konzept zeitgemäßer Menschenführung im Sinne der Inneren Führung eine bloße Forderung – ohne die Möglichkeit, sie in die Tat umzusetzen. Junge Wehrpflichtige, die in ihrer Dienstzeit zum erstenmal direkt mit den Ansprüchen unseres Staates konfrontiert werden, ohne daß Eltern, Schule oder andere Institutionen ihre Hand im Spiel haben, müssen spüren und lernen, was es zu verteidigen gilt. Viele von ihnen werden sonst auch später kaum engagiertere Beziehungen zur Bundesrepublik finden.

Das kann nur gelingen, wenn die jungen Wehrpflichtigen die Streitkräfte nicht als einen Fremdkörper empfinden sondern als Teil der Gesellschaft: engagiert in ihren Auseinandersetzungen und orientiert an den Grundrechten der Verfassung. Die Neigung, alte Traditionen und den jungen Menschen nicht mehr verständliche Symbole neu aufzupolieren, so wünschenwert dies manchmal auch erscheinen mag, läßt gerade bei der skeptischen Generation den Verdacht aufkommen, daß damit zugleich auch andere Werte zurückliegender Jahrzehnte stillschweigend mit übernommen werden.