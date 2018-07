Bonn

Günter Grass hat ein Verhältnis mit der SPD, das aus dem Stadium des Flirts längst herausgewachsen ist. Nach vier Jahren der Bekanntschaft ist die Partei heute bei ihm längst in festen Händen. Und offenbar gefällt dieser Zustand nicht nur dem Parteivorstand, sondern auch den mittleren und unteren Funktionärschargen. Was sie an ihm mögen, ist seine erklärte Achtung vor dem Handwerk der Kanalarbeiter in der Partei, und das Sitzfleisch, das er sich im Umgang mit ihnen zugelegt hat.

Was er dabei gelernt hat, zeigte sich am vergangenen Montag, als Grass vor der Presse in Bonn seine Pläne für die Unterstützung der Sozialdemokraten im kommenden Bundestagswahlkampf erläuterte. 1965 kämpfte er noch im Alleingang für die SPD, diesmal stellte er sich im Kreise einer privaten Wahlkampftruppe vor, die unter dem Namen "Sozialdemokratische Wählerinitiative" mit bekannten und prominenten Namen für die Partei Zeugnis ablegen will. An seiner Seite saßen außer den beiden ehemaligen Vorstandsmitgliedern des Sozialdemokratischen Hochschulbundes Jens Litten und Erdmann Linde die beiden Professoren Jäckel, Historiker in Stuttgart, und Kurt Sontheimer, Politologe in Berlin. Zur Gruppe gehören außerdem: Günter Gaus, Peter Härtling, Klaus Harpprecht, Gerhard Szczessny; die Schauspieler Ernst Schröder und Victor de Kowa, Bischof Scharff. An der Wahlkampfzeitung, die die Gruppe unter dem Titel "dafür" im Mai herausgeben wird, arbeiten Golo Mann und Hans Werner Richter mit, General a. d. Wolf Graf Baudissin und Marion Gräfin Dönhoff. Solidarisch sind die Kabarettistin Ursula Herking, der Sportler Friedel Schirmer, der Industrielle Philipp Rosenthal und andere mehr.

Die 150 Vertragstourneen der "Sozialdemokratischen Wählerinitiative", die am 1. Mai beginnen, werden bestritten von den Professoren Sontheimer und Peter Wapnewski, von Graf Baudissin, Klaus Harpprecht und Günter Grass, auf dessen Terminkalender allein 60 Veranstaltungen stehen. Die Schwerpunkte der Tourneen liegen in den Kleinstädten und Gegenden wie Bayern, Cloppenburg oder Kleve, traditionelle Hochburgen der CDU also. Die Initiatoren hoffen, daß die Tourneen bei den Bürgern Initialzündungen auslösen. Die erste Testveranstaltung, die Grass in Kleve absolvierte, führte bereits zur Bildung einer Bürgergruppe, die sich vorgenommen hat, der SPD nicht nur im Wahlkampf zu helfen, sondern ihren Kandidaten auch während der nächsten Legislaturperiode im Auge zu behalten.

In Bonn wurde der "Sozialdemokratischen Wählerinitiative" von der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Büro zur Verfügung gestellt; die Unkosten der Wahlkämpfer werden von der SPD erstattet. Zur Zeit wird noch am Tournee-Schlachtplan gearbeitet. In den Orten sollen möglichst jetzt schon Zweigstellen eingerichtet und Mitarbeiter gewonnen werden, die die Veranstaltungen vorbereiten. Ein Student wird demnächst über Land fahren, um die Bürgergruppen, die bereit und willig sind, sich der "Wählerinitiative" anzuschließen, zu betreuen und ihnen Starthilfe zu geben.

Günter Grass hofft, daß sich die Arbeit auszahlen wird, die er vor vier Jahren begonnen hat. Damals verwandte er noch ein Drittel der Vortragszeit auf die Erklärung, "Warum ich als Schriftsteller für die SPD Partei ergreife". Heute ist dafür vielleicht nur noch ein Achtel der Zeit nötig. Damals arbeitete er noch mit Zitaten von Walt Whitman, heute weiß er schon zuviel, um noch naiv reden zu können. 1965 war die SPD für die literarische Linke noch das "kleinere Übel"; heute, so meinte Professor Sontheimer, "suchen wir eine sinnvolle, rationale Position im politischen Kräfteverhältnis". Grass bilanziert: "Die Deklamation der Demokratie ist geringer geworden, die Sachfragen stehen im Vordergrund." Nina Grunenberg