Oskar Kokoschkas Olympiaplakat eines griechischen Jünglings wurde, im Sportjargon gesagt, mit Beifall und Pfiffen bedacht. Die begeisterte, ja manchmal hymnische Zustimmung kam von Kunstkritikern, während die Buhrufe von einigen Sportjournalisten ertönten. Einer meinte sogar, Kokoschka habe in einem Anfall von Altersskurrilität als ausgekochter Schelm dem Sport eines auswischen wollen, wobei der Maler sein ganz geheimes Vergnügen daran habe, daß auch noch alle Hurra schrien, weil keiner wagte, seine Meisterschaft in Zweifel zu ziehen.

Ein Schreibtischgeschädigter mit Haltungsfehler, ein Büroathlet, ein Stubenhocker, von Zivilisationserscheinungen gezüchtet, das sei der Kokoschka-Sportler, schrieb Horst Vetten.

Stimmt das eigentlich? Der Kouros senkt zwar leicht den Kopf, aber er hat keinen Rundrücken, er weist also keine Haltungsschwäche auf, wie sie bei heutigen Jünglingen so grassiert. Die Haltung ist aufrecht, ohne verkrampft zu sein. Das lange Haar, das mandelförmige Auge und die gerade Nasenwurzel deuten an, daß hier ein Kouros und kein Jüngling des 20. Jahrhunderts dargestellt ist Ein spezielles Muskelkrafttraining hat dieser junge Mann sicherlich noch nicht betrieben, dies war aber auch den Amateuren der zwanziger Jahre noch unbekannt. Die ziemlich kräftigen Schenkel könnten immerhin vermuten lassen, daß es sich um einen Sieger im Stadionlauf handelte, wenn auch das Muskelrelief von Rumpf und Extremitäten nur wenig ausgeprägt ist.

In scharfem Kontrast zu der Stille der Szene steht das nervöse Vibrato der modernen Strichführung, das dem Ganzen den Zauber der aus der Eingebung hingeworfenen Skizze verleiht. Kokoschkas Plakat will moralisch humanitär wirken. Es zeigt nicht die Aktion, in der heute die Vitalität kulminiert, sondern die Entspannung, die aber auch ein Teil des Sportes ist, und nicht im Zusammenbruch als extremem Tief, sondern in der gelassenen Ruhe ihren Ausdruck finden soll. Man kann das Plakat Kokoschkas nicht in der Schwarzweiß-Wiedergabe beurteilen, erst die sparsam eingesetzte Farbe erfüllt es mit Leben.

Über die künstlerische Qualität sollte jede Diskussion verstummen, aber auch die Idee des olympischen Sports steckt in dem Blatt, freilich wird sie zu den Anfängen hingeführt, als der Sieg noch ein Geschenk der Götter war, das demütig empfangen wurde. Adolf Metzner