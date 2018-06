Anguilla, ae, femi; der Aal – so steht es in besseren lateinischen Wörterbüchern zu lesen, und wenn man sich fragt, warum die weltweit erfahrene Diplomatie Großbritanniens den Fall der gleichnamigen karibischen Insel nicht in den Griff bekommen hat, so bietet die sprichwörtliche Schlüpfrigkeit dieses Tieres nahezu die einzige Erklärung.