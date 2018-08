Frankfurt Bis zum 2. April, Bank für Gemeinwirtschaft: „Salvador Dali: Alijah – Israels Wiedergeburt“

Der Vorgang ist sensationell. Nicht weil sich ein zwar umstrittener, aber doch entschieden prominenter, hochbezahlter, weltbekannter Mann in eine profane Schalterhalle begibt, sondern weil dieser professionelle Exzentriker sich zum erstenmal in seiner wechselvollen Geschichte mit aktueller, zeitgenössischer, eminent politischer Thematik befaßt. Der Ritter von der Traurigen Gestalt hat seine surreale Rosinante umgesattelt. Die Blätter zum Don Quijote waren 1964 erschienen, danach, rechtzeitig zum Dante-Jubiläum, die Illustrationen für die Divina Commedia. Und nun, Sommer 1968 in New York publiziert, „Alijah“, ein Zyklus von 25 Lithographien, eine Apotheose auf den jungen Staat Israel, mit Rückblenden aus der jüngsten Vergangenheit und alttestamentarischen Reminiszenzen. Ob Dali sich aus innerer Überzeugung dazu entschlossen hat, aus Sympathie und Bewunderung für Israels Wiedergeburt oder von der Position des spanischen Mystikers her, in der er sich nach seiner Rückkehr in den Schoß der Kirche eingerichtet hat, oder ob er einfach den lukrativen Auftrag eines amerikanischen Verlegers übernommen hat, weiß man nicht und muß man nicht wissen. Daß Dali überhaupt so etwas macht, ist wichtig, ist symptomatisch für das, was als „engagierte Kunst“ neuerdings an Boden gewinnt. Dali in der Rolle des Engagierten, das ist mehr als eine seiner zahllosen Eskapaden. Auch von offizieller Seite wird der Frontwechsel honoriert. „Dem hervorragenden Maler Salvador ist es gelungen, dem Wunder der Alijah, das in kurzer Zeit ein erneuertes Volk und so weiter geformt hat, in einer Folge von Drucken Gestalt zu geben“, schreibt David Ben Gurion. Ein abstruses Werk von phantastischen Dimensionen, die graphische Einheit wird mit jedem Blatt in Frage gestellt, der Stilbruch wird zum legitimen Mittel, um die Vehemenz, die Atemlosigkeit des Geschehens, die Aktualisierung des Vergangenen ins Bild zu bringen. Aus tachistischer Malerei formieren sich kämpfende Soldaten. Aktzeichnungen in klassischer Manier wechseln mit zerfasernder Farbmaterie. Das Einwandererschiff Eliahu Golomb hebt sich realistisch und geisterhaft aus dem Wasser. Ben Gurion selber erscheint als krasse Pop-Figur inmitten schwarzer Schemen. Dali hat sämtliche Erfindungen seiner verschiedenen Stilphasen in den Zyklus integriert.

Hannover Bis zum 7. April, Kunstverein: „Niki de Saint Phalle“

Auf ihrer Deutschlandtournee macht die Niki-Show jetzt in Hannover Station. Die Nanas sind hier zahlreicher als in Düsseldorf, vor allem die kleinformatigen, in Serie hergestellten Figürchen. Auch das Frühwerk wurde um einige zartgliedrige Reliefassemblagen erweitert.

Köln Bis zum 18. Mai, Kunsthalle: „Römer in Rumänien“

Zum erstenmal werden die Ergebnisse der rumänischen Archäologie außerhalb Rumäniens gezeigt. Die tausend Ausstellungsobjekte stammen aus 23 Museen. Die vorrömische Epoche wird durch Silbergeräte dokumentiert, die einen Begriff von der Kultur im Dakerreich geben.