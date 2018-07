Inhalt Seite 1 — Leuchtend rote Zigarre aus Plasma Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Nacht von Montag zu Dienstag voriger Woche konnte man mit bloßem Auge am Himmel über Amerika eine seltsame Erscheinung beobachten. Ein leuchtender Punkt zog sich zu einem rötlichen Strich aus, bis zu einer Länge, die dem irdischen Beobachter doppelt so groß vorkam wie der Durchmesser des Mondes.

Zwanzig Minuten dauerte das Schauspiel am Nachthimmel, das nach einer Idee von Professor Reimar Lüst und Dr. Heinz Göllnitz vom Münchener Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik inszeniert worden war. Regie führte das Kontrollzentrum der ESOC (European Satellite Operational Center) in Darmstadt; Veranstalter waren die europäische Weltraum-Organisation ESRO und die amerikanische Weltraumbehörde NASA. Offizielles Publikum: rund ein Dutzend Beobachtungsstationen in Nord- und Südamerika, ein mit astronomischen Instrumenten ausgestattetes Flugzeug in 17 Kilometer Höhe und, in der Loge sozusagen, die beiden speziell für dieses Experiment eingerichteten Stationen des Max-Planck-Instituts in Kitt Peak (US-Staat Arizona) und La Serena (Chile).

Eine tragende Rolle spielte HEOS-1, der am 5. Dezember 1968 in Kap Kennedy gestartete europäische Forschungssatellit.

Als sich der Kunstmond in 75 000 Kilometer Höhe über dem Atlantik befand (nach mitteleuropäischer Zeit war es 5.40 Uhr, Dienstag früh), katapultierte er auf einen Funkbefehl der ESRO-Kommandozentrale in Redu (Belgien) mit einer Feder eine Kapsel von sich fort. Sie war mit fünf Pfund eines hauptsächlich aus dem Leichtmetall Barium und Kupferoxyd bestehenden Pulvers gefüllt.

Zweidreiviertel Stunden später wurde das Kupferoxyd mit einem Teil des Bariums zur chemischen Reaktion gebracht, wobei eine so große Hitze entstand, daß die Masse verdampfte, einschließlich des Bariumteils, der nicht an der Reaktion beteiligt war. Der Dampf wurde von der Kapsel ausgestoßen, und es entstand zunächst eine grün-gelb leuchtende Kugel, die sich schnell ausdehnte und, während das Gas sich rot schnell alsbald eine zigarrenförmige Gestalt annahm. Die Gaszigarre dehnte sich bis zu einer Länge von 3000 Kilometern aus und war damit fast so lang wie der Durchmesser des Mondes.

Die Wissenschaftler in den Außenstationen des Max-Planck-Instituts verfolgten mit Teleskopen und besonders hochempfindlichen Fernsehkameras die Entwicklung der leuchtenden Wolke und hielten jede Phase des Geschehens auf Photoplatten fest. Das taten auch die Forscher in den anderen Beobachtungsinstituten, die der Einladung aus München, sich an dem Versuch zu beteiligen, gefolgt waren.

Das Experiment, das Lüst und seine Mitarbeiter zuvor nur in geringeren Höhen hatten ausführen können, soll Aufschluß über den Verlauf der magnetischen Feldlinien in der Magnetosphäre der Erde geben. Außerdem erwarten die Forscher Auskunft darüber,