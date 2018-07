Von Hans Krieger

Mit ungläubigem Kopfschütteln lesen wir heute von den ausgeklügelten Torturen, die noch vor hundert Jahren wohlmeinende Ärzte ersannen, um den Geisteskranken die vermeintliche Verstocktheit auszutreiben. Was vor tausend Jahren in deutschen Heilanstalten geschah, haben wir ziemlich gut verdrängt. Die feineren Formen der Grausamkeit bemerken wir gar nicht.

„Die meisten Geisteskranken brauchen das Leben in der Gesellschaft genauso wie der normale Mensch, wenn auch auf ihre eigene, merkwürdige Art. Sie brauchen die Arbeit, die Unterhaltung, die Liebe, und sie brauchen Achtung und Freiheit. Das sind die elementaren Rechte des Menschen, nicht wahr? Und genau diese elementaren Rechte sind es, die den Geisteskranken von der Gesellschaft verweigert werden. Sie nimmt sie ihnen aus Furcht oder aus Bequemlichkeit, aber ein wenig vielleicht auch aus Bosheit. Und aus Gleichgültigkeit, aus Trägheit. Ich habe keine hohe Meinung von den Menschen, aber ich glaube, wenn sie wüßten, was sie mit diesen Unglücklichen tun, sie würden von ihrer eigenen Grausamkeit entsetzt sein.“ So

Istvan Benedek: „Der vergoldete Käfig“ – Erlebnisse aus der Praxis eines Psychiaters; Bertelsmann-Sachbudiverlag,Gfitersloh; 400S., 18,– DM.

Gewiß, Zwangsjacken, Blechnäpfe und Gitterstäbe kommen aus der Mode. Man hängt freundliche Vorhänge in die Zimmerfluchten und nennt das Milieutherapie. Aber der Ton autoritärer Bevormundung verschwindet nicht so schnell.

Man schwört auf Arbeitstherapie und knüpft schüchterne Kontakte zur Industrie. Aber die Bürokratie läßt es nicht zu, daß Sinn und Wert der geleisteten Arbeit in realistischer Bezahlung sichtbar und erlebbar werden.

Man pflegt Geselligkeit, treibt Musik und Sport. Aber Männer und Frauenabteilungen bleiben säuberlich getrennt (und Patienten und Personal natürlich auch).