Wie fühlt sich ein Intendant, wenn er ein Stück annimmt, von dem er weiß, daß es der ursprünglichen Intention des Komponisten nicht mehr Rechnung trägt; weil der Komponist auf die räumlichen Gegebenheiten der derzeitigen Bühnen, der Opernhäuser, Rücksicht nehmen und sein Stück umarbeiten mußte?

GÜNTHER RENNERT: Ich glaube, daß dieses Stück von Zimmermann eine Qualität besitzt auch in dieser – wie Sie meinen – revidierten Form. Es ist für mich auch so ein Markstein in der Entwicklung des Mediums „Oper“, dem Zimmermann spricht ja auch hier noch ganz bewußt von „Oper“. Daß er es in eine Form gebracht hat, die in der konventionellen Guckkastenbühne aufgeführt werden kann, legitimiert uns ja um so mehr, das Stück zu spielen. Pluralismus wird hier so verstanden, daß die akustische Ausweitung auf den Zuschauerraum hinzugenommen wird. Andere Räume werden zur Klangproduktion miteinbezogen, dazu Film und Projektionstechniken. Für mich ist diese Art der Potenzierung des Klanges ein ganz wichtiges Ingredienz für den Begriff des Pluralismus, wie er heute realisiert werden kann. Ich benötige dafür nicht auch noch den Pluralismus des Optischen nach vorn und hinten und zu den Seiten. Die vorliegende Umarbeitung des allerersten Entwurfes von Zimmermann auf diese nun auch im konventionellen Theater zu spielende Version ist für mich kein Verlust an Qualität oder Potenz.

In einem Essay „Zukunft der Oper“ definiert Zimmermann sein Programm: „Die eigentümliche Situation, in der sich unser heutiges Theater befindet, insbesondere in Deutschland, bringt ts mit sich, daß über das, was für die Gegenwart zu fordern ist, als von etwas gesprochen werden, muß, was erst die Zukunft bringen kann. Wenn dergestalt von Oper die Rede ist, so ist an eine Oper zu denken, besser noch: an ein Theatei, unter dem ich die Konzentration aller theatralischen Medien zum Zwecke der Kommunikation an einer eigens dafür geschaffenen Stätte verstehe. Mit anderen Worten: Architektur, Skulptur, Malerei, Musiktheater, Sprechtheater, Ballett, Film, Mikrophon, Fernsehen, Band- und Tontechnik, elektronische Musik, konkrete Musik, Zirkus, Musical und alle Formen des Bewegungstheaters treten zum Phänomen der pluralistischen Oper zusammen.“ Für die Realisation dieses außerordentlich komplexen Gebildes „Musiktheater“ wird, nach Zimmermann, entweder ein omnipotenter Generalintendant benötigt oder ein „Team von Experten der verschiedenen Kunstgattungen, das sich der Notwendigkeit des durch das jeweilige Werk zu Fordernden unterordnet und ‚Regie‘ in dem Sinne übt, in welchem dem Werk Gerechtigkeit geschieht“. Welche Chance geben Sie einem Musiktheater, das in dem Sinne konzipiert wäre, wie Zimmermann es hier als Programm entworfen hat?

Die Chance der Überzeugung durch die neue Form und – wenn Sie so wollen – auch durch einen neuen Inhalt sowie die Chance, die jedes Werk in sich selbst trägt, wenn es eine Substanz besitzt, die dann auch exemplifiziert und interpretiert werden kann und wird.

Man muß wohl an eine Art Festspiel denken. Auf jeden Fall sollte man die Werke herausnehmen aus dem Repertoirebetrieb und dafür einen eigens eingerichteten neuen Raum schaffen Wir müssen dafür Gelder bekommen, müsset Mäzene finden, müssen Begeisterung wecken mit diesen Stücken bei Menschen, die bereit sind, dafür finanzielle Mittel nicht geringen Ausmaßes aufzuwenden.

Ich frage mich natürlich: Für wen spielen wir dann diese Stücke? Nehmen wir einmal an, wir hätten diesen Raum, der mehrere Bühnen beherbergt, in dem man das Orchester splittern kann, also Pluralismus, wie er hier gemeint ist, so fragt sich immer noch: Wer wird dieses „Theater“ besuchen, wer wird das Publikum von morgen sein? Wir können nur aus der Erfahrung der letzten vierzig Jahre auf die Zukunft schließen und sagen: Genauso, wie wir heute ein Publikum für „Wozzeck“ haben, wird es auch ein Publikum von morgen geben.

Und ich frage mich weiter: Ist in diesem Zusammenhang nicht die musikalische Struktur der kommenden Werke ganz entscheidend wichtig? Bisher sehen wir, daß die Musik der „Wiener Schule“ von Schoenberg über Berg, Nono bis zu Zimmermann das harmonische Prinzip weit vorgetrieben hat, das rhythmische Element dagegen so introvertiert behandelt, daß nur selten echte Emotionen vermittelt werden. Letzteres aber gehört dazu. Ich vermisse in der neuen Produktion eigentlich etwas, was heute das Boulevardtheater liefert, den – wenn wir eine Parallele zur „Wiener Schule“ suchen und bei Strawinsky beginnen, über Bartók weitergehen bis zum Jazz aller Kategorien – Rhythmus, der heute auf der Straße liegt und die jungen Menschen scharenweise anzieht. Wie kommt es, daß ein Musical wie „Hair“ Serienerfolge aufzuweisen hat, ein Stück, das ja auch Totaltheater ist, das also in der Form genau dem entspricht, was man sich heute unter dem Musiktheater der Zukunft vorstellt, und das wirklich nicht um das Publikum bangen muß, während wir uns fragen: Wer wird unsere Werke besuchen?