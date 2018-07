Inhalt Seite 1 — Pornographischer Picasso Seite 2 Auf einer Seite lesen

Statt der bestellten Kunstkataloge brachte der Postbote eine Vorladung der Polizei. Die als Kronhausen Book bekanntgewordene Anthologie, in der das deutsch-amerikanische Psychologen-Ehepaar Eberhard und Phyllis Kronhausen 96 Abbildungen der ars amandi veröffentlicht hat, ruhte derweil auf dem Schreibtisch des Dortmunder Staatsanwalts Heinz-Reinhold Rebbert.

Was indessen als „Pornographie“ von flinken Zöllnern entdeckt und an Justitia weitergegeben worden war, ist in Wirklichkeit der Ausstellungskatalog der First International Exhibition of Erotic Art, vormals im schwedischen Lund, später im dänischen Aarhus gezeigt. Der die fünf beschlagnahmten Anthologien bestellt hatte, heißt Peter Walther und ist Dozent und Leiter der Abteilung Photographie an der Werkkunstschule Dortmund.

Mißtrauen bei den deutschen Gesetzeshütern mag auf den ersten Blick das Herkunftsland der Sendung erweckt haben. Denn seit man im benachbarten Dänemark alle Zensurparagraphen strich, droht die Sexwelle noch vehementer über die Grenzen zu schwappen und schlichte deutsche Gemüter in Aufruhr zu versetzen. Nur eines war den Zollbeamten entgangen: Die Kataloge enthielten Abbildungen von Werken Rembrandts, Edvard Munchs, Pablo Picassos, Joan Miros, Tajiris, Hans Bellmers, Horst Janssens und Toni Ungerers.

Gemälde, die – auch wenn sie amouröse Darstellungen zeigen – in sämtlichen Museen der Welt ausgestellt werden und über deren „moralischen Wert“ sich niemand sonst entrüstet, wurden hier noch mit der Elle des „Erlaubt ist, was sich ziemt“ gemessen. Und was sich ziemt, das wußte der Staatsanwalt Heinz-Reinhold Rebbert. Er beschlagnahmte das corpus delicti unter Berufung auf den Paragraphen 184 des Strafgesetzbuches: Verbreitung unzüchtigen Schrifttums.

Zweieinhalb Monate später erhielt die Studertin Elin Walther, die ihrem Vater das Büro führt und in seinem Auftrag auch an die dänische Ausstellungsleitung geschrieben hatte, die Vorladung ins Polizeipräsidium. Den Beamten gegenüber lehnte sie die Aussage ab, da sie allein auf Anweisung ihres Vaters gehandelt hatte. Pan Walther, der die Kataloge für sich, andere Dozenten der Werkkunstschule und den städtischen Kulturdezernenten Dr. A. Spielhoff angefordert und bereits bezahlt hatte, konnte zwar nachweisen, daß eine kommerzielle „Verbreitung unzüchtigen Schrifttums“ nicht vorlag, die Kataloge aber durfte er nicht mitnehmen.

Der Dozent, der zu Recht argumentiert, er habe die Exemplare für sich und die anderen zwecks Information bestellt, vermochte den Staatsanwalt nicht zu überzeugen.