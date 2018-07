Inhalt Seite 1 — Provinzcafe in Böhmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Werth

manche Bücher sollten nicht zu Ende geschrie-

ben werden, weil sie so brillant beginnen, so viel schon auf den ersten Seiten vorwegnehmen, daß kaum noch etwas zu sagen bleibt – es sei denn, ihr Autor wüßte die Lügenmetapher wahrzumachen und wüchse im folgenden über sich selbst hinaus. Der Glaube, daß das möglich sei, ist oft stärker als die Vernunft. Viele Fragment gebliebene Werke nähren die Illusion des Lesers, das, was zu Papier gebracht wurde, sei, wie bemerkenswert auch immer, nur der blasse Keim dessen, was der Autor, wäre ihm nur Zeit genug vergönnt gewesen, zu prächtiger Entfaltung gebracht hätte. Doch so manches unvollendete oder aufgegebene Werk erweist sich bereits als das endgültige Resultat einer Bemühung und zeugt für die Einsicht des Autors, daß auf dem bestrittenen Weg kein weiterer Fortschritt zu erzielen war.

An solcher Einsicht hat es der tschechische Debütant, Ota Filip fehlen lassen. Glücklicherweise muß man wohl hinzusetzen. Denn/hätte er die Mühe gescheut, sein in den letzten drei Vierteln zwangsläufig etwas monotones Buch

Ota Filip: „Das Café an der Straße zum Friedhof“, Roman, aus dem Tschechischen von Josefine Spitzer; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 455 S., 22,– DM

bis zum Schlußpunkt voranzutreiben, so wäre wohl kein Verlag bereit gewesen, das Manuskript zu akzeptieren – und damit wäre uns auch das vorzügliche Präludium vorenthalten geblieben.