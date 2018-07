Von Dietrich Strothmann

Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen" – Warum stimmt das nicht mehr?

Die moderne, technisierte Armee ist unsichtbar geworden. Die Armee der Panzer, Raketen und Düsenjäger ist zur Isolation verdammt. Sie muß im Getto leben. Abseits der Städte, in den Siedlungen der Offiziere und Unteroffiziere lebt es sich freilich auch billiger.

Aber selbst dann, wenn sich eine Truppe einmal in eine Stadt "verirrt", schaut ihr kaum jemand nach. Die Uniform ist kein schmuckes Ehrenkleid mehr. Sogar die Frauen von Berufssoldaten sind in der überwiegenden Mehrheit dafür, daß ihre Männer den Zivilanzug anziehen, wenn sie mit ihnen ausgehen. Für die Öffentlichkeit ist die Bundeswehr entweder etwas Selbstverständliches oder etwas Gleichgültiges; für manche ist sie etwas Störendes – ein repressives Instrument des Staates.

Die Metapher, die ein nachdenklicher General geprägt hat, ist ein Wunschbild: "Die Armee ist die Speerspitze eines langen Lanzenschaftes, von dessen Stärke und Festigkeit die Wucht des Stoßes dieser Spitze abhängt." Den Lanzenschaft soll das Volk symbolisieren. Warum ist das eine schöne, doch pure Illusion?

Nach zwei verlorenen Kriegen und einer Diktatur, die den Soldaten und den Offizier mißbrauchten, hat die Gesellschaft zu ihrer Armee noch kein normales Verhältnis gefunden. Nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung – so ergab eine Meinungsumfrage – erkennt die Notwendigkeit einer Bundeswehr an. Auch nach Krisen, wie beim Ungarn-Aufstand, beim Berliner Mauerbau, bei der Prager Invasion, flaut das öffentliche Interesse bald wieder ab.

Die Anti-Haltung hat mehrere Ursachen: Weltanschauliche und politische Gründe oder einfach Ressentiments gaben bei der Wiederbewaffnung den Ausschlag; die Parolen hießen damals "Ohne mich" oder sogar "Lieber rot als tot". In den Gründerjahren war die Bundesrepublik ein Staat ohne Soldaten. Und wenn sie auch heute noch als ein Provisorium betrachtet wird – was ist dann ihre Armee? Später standen soziale Motive im Vordergrund der Gegnerschaft gegen das Militär; bei der Bundeswehr, so hieß es, war nichts zu verdienen. Und jetzt, mit den "Zersetzungs"-Aktionen der APO, gewinnt wieder der Widerstand aus Weltanschauung an Boden.